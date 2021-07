Euro 2021: l'explosion de joie des Italiens, à Wembley et à Rome

Qualifiée pour la finale de l'Euro, l'Italie a laissé explosé sa joie au terme de la séance de tirs aux but remportée face à l'Espagne ce mardi à Wembley. Lorenzo Insigne a notamment enfilé un maillot de Leonardo Spinazzola, gravement blessé en quarts de finale. Les supporters italiens ont également vibré, notamment à Rome.

La célébration est à la hauteur de la délivrance. Au terme de 120 minutes acharnées où l'Italie a un temps cru tenir sa finale sans avoir à passer par une prolongation, les hommes de Roberto Mancini ont enfin pu laisser éclater leur bonheur de disputer une finale d'Euro, ce dimanche face à l'Angleterre ou le Danemark, après leur victoire aux tirs du but en demi-finales de l'Euro face à l'Espagne (1-1, 4-2 tab).

Après une prolongation sous tension, les deux formations se sont données rendez-vous pour une terrible séance de tirs au but. Locatelli et Olmo ont manqué leur première tentative avant que cela ne soit au tour de Morata de buter sur Donnarumma. Dès la tentative de Jorginho transformée, tous les joueurs azzurri ont bondi du rond central, rapidement rejoints par les remplaçants et le staff. L'Italie est qualifiée pour la finale de l'Euro 2021.

L'immense joie collective dans les rues de Rome

Les scènes de transe pouvaient alors commencer, avec un très beau clin d'oeil pour lancer les hostilités. Lorenzo Insigne a été aperçu vêtu d'un maillot floqué du nom de Spinazzola, quelques jours après la grosse blessure du latéral gauche face à la Belgique en quarts de finale (1-0).

Du côté de Rome, la folie s'est également emparée des rues où les drapeaux, chants et klaxons étaient de sortie. Dans la fan zone, les supporters ont exulté au moment de la délivrance, sautant de joie ou n'hésitant pas à multiplier les accolades. Pourtant, ce n'est peut-être que le début: l'Italie va vivre ce dimanche sa quatrième finale d'Euro et visera son deuxième titre, neuf ans après la claque reçue face à cette même Roja aux portes du sacre.