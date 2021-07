Italie-Espagne: l'égalisation de Morata sur une superbe action

À dix minutes du terme du temps additionnel, Alvaro Morata, entré en jeu un peu plus tôt, a égalisé face à l'Italie dans une demi-finale d'Euro décidemment accrochée.

Un coacing gagnant. Dans la foulée du but de Federico Chiesa sur une belle inspiration du droit (60e), Luis Enrique décidait de faire sortir Ferran Torres et enfin faire entrer un avant-centre de métier, Alvaro Morata, contrairement à ce qu'il avait tenté dans son onze de départ. Vingt minutes plus tard, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a donné raison à son entraîneur dans la première demi-finale de l'Euro 2021.

Morata égale Torres

Buteur face à la Pologne (1-1) lors du deuxième match de poule avant de récidiver lors du huitième de finale fou contre la Croatie (5-3 a.p), Alvaro Morata a encore été décisif, et cette fois de bout en bout. D'abord en s'infiltrant au coeur du jeu avant de servir Olmo pour un une-deux impeccable. Contrôle du droit, enchaînement du gauche: avec un Donnarumma qui avait anticipé une frappe croisée, l'enchaînement de l'ancien des Blues a permis à l'Espagne d'arracher la prolongation face à l'Italie.

>> La prolongation dans notre live commenté

ll est devenu à cette occasion le premier joueur espagnol à marquer à Wembley en club comme en sélection. Et avec six unités à l'Euro depuis le début de sa carrière, il dépasse le total de son illustre aîné Fernando Torres. Le tout pour espérer revenir dans l'enceinte londonienne ce dimanche pour la grande finale.