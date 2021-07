Italie-Espagne: la belle frappe enroulée de Chiesa pour débloquer la situation

Federico Chiesa a libéré l'Italie à l'heure dans la demi-finale de l'Euro face à l'Espagne, d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface très bien sentie.

Déjà décisif en huitième de finale face à l'Autriche (2-1), Federico Chiesa a une nouvelle fois mis l'Italie sur de bons rails. L'attaquant de la Juventus a permis à l'Italie de mener au score dans sa demi-finale face à l'Espagne, malgré la domination de la Roja. Et ce avec la manière (60e).

En quelques secondes seulement, le ballon est allé d'un but à l'autre. Tout est parti de la relance rapide de Donnarumma pour Verratti, qui a décalé Insigne sur le côté droit. L'ailier napolitain pouvait lancer Immobile d'un subtil extérieur du pied, l'avant-centre azzurro décidait d'y aller en solitaire avant d'être stoppé par le tacle de Laporte. Le ballon revenait alors dans les pieds de Chiesa, qui avait déserté son côté droit.

Premier tir cadré pour l'Italie

À l'angle gauche de la surface de réparation, il ne s'est pas posé de question et décidé d'enrouler sa tentative du droit après s'être mis sur son bon pied. Unai Simon ne bougeait pas d'un mètre, battu par la trajectoire du ballon. La première tentative cadrée de la rencontre pour la Nazionale faisait mouche.

Un but qui a eu pour premier effet de provoquer une réaction de Luis Enrique. Le sélectionneur espagnol a décidé de remplacer Ferran Torres par Alvaro Morata, alors qu'il avait initialement décidé de jouer sans numéro 9 "pur" au coup d'envoi. De son côté, Mancini sortait Immobile, toujours en manque de justesse mais impliqué sur l'occasion, pour faire entrer Berardi. Un coaching qui aurait pu s'avérer payant s'il avait gagné son duel avec Simon quelques instants plus tard (68e), bien servi par... Federico Chiesa. À dix minutes du terme, Morata égalisait et remettait les deux équipes à égalité.