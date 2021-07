Euro 2021: la presse belge bouillante avec ses "gladiateurs" avant Belgique-Italie

A quelques heures du coup d’envoi du quart de finale de l’Euro 2021 entre la Belgique et l’Italie vendredi soir (21h) à Munich, les journaux des deux pays font monter la pression sur leur sélection. Surtout les Belges, qui voient chez les Diables Rouges des gladiateurs "prêts pour le combat".

C’est le grand jour pour l’Italie et la Belgique, opposés ce vendredi soir en quarts de finale de l’Euro 2021 à Munich. Après le match entre la Suisse et l’Espagne à Saint-Pétersbourg (18h), le choc de ce championnat d’Europe verra s’affronter les Belges, n°1 au classement Fifa et favoris pour la victoire finale, aux Italiens, très séduisants depuis le début de la compétition.

En Italie, la Nazionale s’affiche en grand dans les journaux. C’est même l’union nationale à la Une de la presse sportive en ce vendredi matin. "Noi con voi" (Nous avec vous) titre le Corriere dello Sport. "Siete Tutti Noi" (Vous êtes nous tous) pour Tuttosport tandis que la Gazzetta dello sport titre en grand "Nous sommes l’Italie", au-dessus d’un drapeau italien et de la photo officielle de la Nazionale.

>> L'Euro en direct

"L’Italie a Ferrari, Versace, Gucci, Prada, Vespa. Nous avons Lukaku"

Côté belge, on a réussi à faire moins moins sobre. La Dernière Heure met carrément en scène les stars de la sélection de Martinez en gladiateurs et titre à sa Une "Prêts pour le combat". La DH rappelle néanmoins que la présence d’Eden Hazard (avec de belles tablettes de chocolat sur le photo-montage), est toujours incertaine ("Avec de Bruyne, sans Eden ?").

Le Soir met en avant le duel de sélectionneurs, Martinez et Mancini, "Roberto contre Roberto". Enfin l’éditorialiste du quotidien flamand Het Laatste Nieuws, Stephane Keygnaert, s’enflamme pour Lukaku: "L’Italie a Ferrari, Versace, Gucci, Prada, Vespa. Nous avons Lukaku." Le vainqueur de ce duel très attendu affrontera le gagnant de Suisse-Espagne mardi soir, pour une place en finale à Wembley.