Euro 2021: sur quelle chaine regarder Belgique-Italie

C’est l’affiche des quarts de finale de l'Euro 2021: la Belgique, grande favorite à la victoire finale, défie l’Italie, belle surprise de la compétition, ce vendredi (21h) à Munich.

Après le Portugal (1-0) en 8es de finale, la Belgique défie un autre cador en quarts de finale de l’Euro 2021, ce vendredi face à l’Italie (21h). Les Diables Rouges, numéros 1 mondiaux au classement Fifa et grands favoris de la compétition, se confrontent à la belle surprise de cet Euro. Auteur d’un sans-faute en poule (trois victoires en trois matchs), l’Italie a connu davantage de difficultés en huitièmes de finale face à l’Autriche. Mais les hommes de Roberto Mancini s’en sont sortis en prolongation (2-1).

Des doutes sur De Bruyne et Hazard

La Belgique aborde cette rencontre sans être certaine de pouvoir compter sur deux de ses stars, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, touchées lors du match face au Portugal. De Bruyne souffre d’une cheville et Hazard d’un souci musculaire à une cuisse. "On va attendre la dernière minute avant de prendre une décision", a prévenu le sélectionneur Roberto Martinez. Il s’est montré plus pessimiste pour Hazard: "C’est peut-être difficile pour un match comme cela", a-t-il expliqué.

Côté italien, Roberto Mancini dispose d'un groupe au complet, avec le retour de blessure du défenseur Giorgio Chiellini, absent des deux derniers matchs. La Nazionale veut poursuivre son incroyable série de 31 matchs sans défaite pour atteindre le dernier carré d'une grande compétition pour la première fois depuis sa finale de l'Euro 2012. "Contre l'Autriche, on a souffert davantage que lors des premiers matchs, mais à la fin on a tiré 26 fois au but, a souligné Mancini. Je signerais pour souffrir demain et faire 26 tirs!"