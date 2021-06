Euro 2021: le banc de l’Angleterre "coûte trois équipes ukrainiennes", plaisante Zinchenko

De retour à son meilleur niveau contre la Suède (2-1), à temps pour qualifier l'Ukraine pour les quarts de finale de l'Euro 2021, Oleksandr Zinchenko a évalué les chances de son équipe contre l'Angleterre, avec une estimation étonnante.

Sortie miraculeusement de la phase de groupes, l’Ukraine s’est qualifiée au bout du suspense pour les quarts de finale de l’Euro 2021 où elle aura l’honneur de rencontrer l’Angleterre, invaincue et tombeuse de l’Allemagne mardi. Sans impressionner et dans un style moins spectaculaire, mais toujours sans encaisser de but, la sélection anglaise s’avance comme un très sérieux candidat à la victoire finale dans un tableau très ouvert, à condition de ne pas trébucher contre la Zbirna, samedi (21h).

Zinchenko: "Ils sont très bien organisés"

"Je dirais que j’ai regardé à peu près tous les matchs que l'Angleterre a joués, sauf celui d’aujourd’hui car nous nous préparions pour notre match, a expliqué Oleksander Zinchenko, buteur magnifique et passeur contre la Suède, en conférence de presse. La première chose que j’ai remarquée, c’est que je connais personnellement beaucoup de ces joueurs parce que je les vois en Premier League. C’est vraiment difficile de marquer contre l’Angleterre, ils sont très bien organisés."

Le joueur de Manchester City parle en connaissance de cause, lui qui évolue depuis plusieurs saisons en Premier League: "Ils ont un très bon groupe de joueurs. Et leur banc de remplaçants coûte probablement trois équipes ukrainiennes. Ils ne devraient pas vraiment nous faire peur, mais nous motiver. Nous devons nous fixer des objectifs élevés et je suis sûr que le staff trouvera une stratégie. J'ai moi-même senti que tout est possible dans cette vie et nous ferons tout ce que nous pouvons pour cela."