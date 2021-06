Euro 2021: le Belge Vermaelen dénonce un format "injuste"

Alors que la Belgique, comme la France et d'autres nations, voyage beaucoup depuis le début de l'Euro 2021, son défenseur Thomas Vermaelen a déploré ce format spécial. Sans en faire une éventuelle excuse.

Trois matchs, trois victoires, sept buts marqués, un seul encaissé, et une qualification pour les huitièmes validée haut la main. Jusque-là, l'Euro 2021 se déroule plutôt bien pour la Belgique, l'un des favoris au titre. Et pourtant, selon le défenseur Thomas Vermaelen, les Diables Rouges - et d'autres concurrents - sont handicapés par le format de la compétition, avec onze villes hôtes éparpillées sur tout le continent.

"Ce format est injuste, a-t-il déploré mardi devant la presse. Vous avez des équipes qui jouent les trois matchs (de poule) dans leur propre pays et d'autres qui doivent faire des allers-retours. Tous ces déplacements ne sont pas bons pour le corps des joueurs. Nous avons dû faire trois ou quatre heures d'avion pour rentrer de Russie après notre dernier match, cela n'aide pas."

Bruxelles aurait dû être ville hôte

Le joueur du Vissel Kobe refuse toutefois d'en faire une éventuelle excuse. "C'est malgré tout quelque chose que nous devons accepter, a-t-il poursuivi. Nous ne nous plaindrons pas, c'est comme ça."

Depuis le début de l'Euro, la Belgique a joué son premier match à Saint-Pétersbourg (Russie), son deuxième à Copenhague (Danemark), avant donc de retourner à Saint-Pétersbourg pour son troisième match. Et elle se prépare à jouer son huitième... à Séville, dans le sud de l'Espagne. De quoi visiter l'Europe.

Rappelons tout de même que les Diables Rouges auraient pu jouer toutes leurs premières rencontres à domicile, puisque Bruxelles devait initialement faire partie des villes hôtes. Face au retard pris dans son projet d'Eurostadium (projet depuis abandonné), l'UEFA avait toutefois écarté la capitale belge en 2017, pour reprogrammer ces quatre rencontres à Wembley.