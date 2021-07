Euro 2021: le changement que préconise Piqué pour le format des tirs au but

Après l'élimination de l'Espagne contre l'Italie à l'Euro 2021, Gerard Piqué a estimé qu'il fallait du changement pour les séances de tirs au but. Le défenseur espagnol aimerait que l'ordre des tireurs soit modifié pour que, selon lui, la première équipe à tenter sa chance n'ait plus un avantage trop important.

Après avoir réformé la Coupe Davis, Gerard Piqué ne se gênerait sans doute pas pour changer le format des traditionnelles séances de tirs au but dans le football. Après la défaite dans cet exercice de l'Espagne face à l'Italie en demi-finale de l'Euro 2021 (1-1 puis 4-2 aux t.a.b.) mardi soir, le défenseur du FC Barcelone a exprimé sa frustration à travers deux tweets. Selon lui, les Italiens avaient bien plus de chance de l'emporter parce qu'ils ont tiré en premier.

"Ce n'est pas un hasard si les équipes qui ont tiré en premier ont gagné lors des quatre séances de tirs au but qui ont eu lieu à l'Euro et à la Copa America, a-t-il écrit dans un premier tweet. Les statistiques disent que la première équipe a plus de chances. Dans un tel tournoi, cela ne me paraît pas juste d'être autant désavantagé."

Pour la formule ABBAABBAAB

Gerard Piqué souhaiterait que, après la première tentative de l'équipe A, l'équipe B puisse enchaîner deux tirs consécutifs avant que l'équipe A reprenne également avec deux joueurs. "Je crois que le meilleur format est ABBAABBAAB. De cette façon, les équipes peuvent prendre l'avantage si elles n'échouent pas. Dans l'esprit, ça change beaucoup d'être devant ou derrière", a ainsi estimé le joueur de 34 ans.

Des statistiques tendent toutefois à montrer que le système classique n'avantage pas beaucoup la première équipe qui tire. Sur 2.000 séances de tirs au but analysées dans une étude d'InStat Sport, l'équipe A s'était imposée dans 51,48% des cas.