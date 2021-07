Italie-Espagne: Chiesa et Luis Enrique éclatent de rire ensemble en prolongation

Ce fut l'une des belles images de cette première demi-finale de l'Euro 2021, ce mardi entre l'Espagne et l'Italie. Lors de la mi-temps de la prolongation, Luis Enrique et Federico Chiesa ont échangé quelques mots et rigolé ensemble, de manière assez détendue alors que l'enjeu était immense.

Malgré la tension présente à Wembley ce mardi pour cette demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Italie, plusieurs scènes sympas entre les deux équipes ont eu lieu. Avant la séance de tirs au but remportée par la Nazionale, Giorgio Chiellini a par exemple fait le show face à Jordi Alba.

"Un rêve incroyable" pour Chiesa

Quelques minutes plus tôt, c'est le buteur italien Federico Chiesa qui s'amusait avec le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, lors de la mi-temps de la prolongation. Les deux hommes ont échangé quelques mots et en ont rigolé ensuite, alors qu'on pouvait penser forcément, au vu de l'enjeu, que la tension était à son comble. Rien n'a filtré sur la teneur de leurs échanges. Luis Enrique a peut-être évoqué le souvenir du père de Federico, Enrico, né en 1970 comme lui même si les deux anciens joueurs se sont peu croisés lors de leurs carrières.

Alors qu'il a été élu homme du match, Federico Chiesa savourait après la partie "l'une des plus belles soirées" de sa vie. "Jouer pour mon pays de tels matches et représenter 60 millions d'Italiens, c'est un rêve incroyable que je n'aurais jamais imaginé réaliser", a déclaré celui qui avait ouvert le score pour la Nazionale à l'heure de jeu (60e).

Les belles images se sont enchaînées en fin de rencontre, à l'image aussi de l'accolade entre Gianluigi Donnarumma et Unai Simon, les deux gardiens adverses, avant la séance de tirs au but. Mais c'est finalement l'Italie de Roberto Mancini qui a validé son ticket pour la finale, qui aura lieu ce dimanche à Wembley.

Absente de la dernière Coupe du monde, la sélection italienne s'est reconstruite et aura une nouvelle occasion dimanche de décrocher un trophée international. Ce sera face à l'Angleterre, à domicile, ou le Danemark qui se retrouvent ce mercredi (21h) pour la deuxième demi-finale.