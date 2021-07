Euro 2021: Piqué juge les tirs au but et la défaite de l’Espagne injustes

Gerard Piqué, défenseur de Barcelone, estime qu’aucune équipe n’était meilleure que l’Espagne à l’Euro et regrette le recours aux tirs au but qui offrent, selon lui, un avantage à ceux qui tirent en premier.

S’il n’a pas été retenu avec l’Espagne pour l’Euro, Gerard Piqué a suivi avec attention le parcours de sa sélection, tout en faisant germer quelques idées dans son esprit de grand révolutionnaire du sport. Le défenseur du FC Barcelone, champion d’Europe en 2012 et champion du monde en 2010 avec la Roja, a lancé une réflexion sur les tirs au but après l’élimination de l’Espagne en demi-finale par l’Italie (1-1, 4 tab 2), mardi. Selon lui, l’équipe qui tire en premier est plus avantagée et cela provoque une injustice.

L'équipe qui tire en premier "a plus d'options"

"Ce n'est pas un hasard si dans les quatre séances disputées lors de l’Euro, comme en Copa America, l'équipe qui tire en premier a gagné, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les statistiques disent que le premier a plus d'options et dans un tournoi comme celui-ci, il ne semble pas juste qu'un match nul vous fasse commencer avec un désavantage."

Lors des trois séances de tirs au but à l’Euro, les équipes ayant débuté se sont toutes imposées: la Suisse face à la France en 8es, l’Espagne contre la Suisse en quarts, puis l’Italie contre l’Espagne en demi-finale. Sa remarque est moins vraie en Copa America puisque le Pérou a battu le Paraguay en huitièmes en tirant en deuxième position. Mais Piqué, qui a bouleversé le schéma de la Coupe Davis en tennis, tient peut-être une idée de changement de règle. Le revers de l’Espagne en demi-finale lui laisse tout de même un goût amer puisqu’il n’a pas vu d’adversaire supérieur à sa sélection.

"Il n’y avait pas de meilleure sélection que l’Espagne"

"Super tournoi de l’Espagne, a-t-il écrit sur Twitter. Elle peut être fière. Atteindre les demi-finales de l’Euro a beaucoup de mérite. Je ne crois pas qu’il y avait une meilleure sélection dans la compétition, mais les séances de tirs au but son très cruelles. Plein de courage à l’équipe."

Sergio Ramos, autre grand absent de la sélection espagnole pour cet Euro, a aussi publié un message de soutien à ses partenaires. "Triste et injuste, a écrit le futur défenseur du PSG. Vous avez fait vibrer tout un pays. Fier de notre sélection."