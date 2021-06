Euro 2021: le message de soutien de Dembélé pour les Bleus, après son forfait

Blessé au genou droit, Ousmane Dembélé a dû quitter les Bleus et l’Euro. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, ll fait confiance à ses coéquipiers pour aller au bout.

C’est un nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé. Pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Barça, l’ailier des Bleus a dû renoncer à la fin de l’Euro 2021 après avoir été touché face à la Hongrie samedi (1-1), alors qu’il était entré en jeu en seconde période. Le joueur de 24 ans souffre d'une "désinsertion du tendon du biceps (fémoral) au niveau du genou droit qui nécessitera un traitement chirurgical", a annoncé son club dans un communiqué ce mardi.

Ousmane Dembélé va donc devoir se contenter de supporter les Bleus à distance. Mais il leur fait confiance pour aller "au bout" sur cet Euro, trois ans après la victoire à la Coupe du monde en Russie. "Salut à tous, comme vous avez pu le lire ou l’entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France, écrit l’ancien Rennais dans un message publié sur Instagram ce mardi soir. Ce n’est qu’un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les épreuves me font grandir. Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. « On se sait tous !» À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus ! Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J’ai confiance en nous, j’ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien !"

Dembélé n’avait manqué que cinq matchs cette saison avec le Barça

L'encadrement tricolore s'était pourtant montré confiant pour Ousmane Dembélé samedi soir puis dimanche, misant sur un simple coup reçu à l'arrière d'un genou. Mais les examens radiologiques passés dimanche soir à l'hôpital ont révélé un problème plus important. L'attaquant du Barça (27 sélections) faisait figure de joker offensif n°1 chez les Bleus depuis le début de la préparation à l'Euro. Il avait marqué contre le pays de Galles (3-0) début juin en amical et était entré en jeu lors des deux rencontres de l'Euro, contre l'Allemagne à Munich (victoire 1-0) et contre la Hongrie à Budapest.

Mais cette nouvelle blessure risque de plomber l'intersaison et le début de l'exercice 2021-2022 de l'explosif ailier, qui avait enfin réussi à soigner ses lésions à répétition pour compléter une saison pleine. Dembélé a disputé 44 matchs avec le Barça et marqué 11 buts toutes compétitions confondues depuis son retour de sa lourde blessure de février 2020. Auparavant, en septembre 2017, juste après son arrivée en Catalogne en provenance du Borussia Dortmund pour environ 135 millions d’euros (bonus compris), il avait déjà souffert d'une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche cette fois. Mais en 2020-2021, il n'a connu qu'un passage à vide pour blessure, manquant cinq matchs d'affilée en club en décembre pour une petite élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite.