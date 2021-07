Euro 2021: le père de Maguire piétiné et blessé dans le chaos de Wembley

Harry Maguire, défenseur de l’Angleterre, révèle que son père a quitté Wembley blessé aux côtes après avoir été piétiné lors des mouvements de foule provoqués par des fans sans billets, dimanche lors de la finale de l’Euro.

Le chaos de Wembley a laissé des séquelles sur les proches des joueurs de l’Angleterre. Plusieurs familles ont en effet été agressées et victimes de tentatives de vol de leurs billets au point de retrait avant la finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre (1-1, 3 tab 2). Harry Maguire, défenseur des Three Lions, a lui révélé que son père, Alan, a été blessé dans le chaos provoqué par l’intrusion de plusieurs fans sans billet dans le stade. Il souffre d’une suspicion de deux côtes cassées.

"C'était effrayant, confie Maguire dans The Sun. Ce n'était pas une belle expérience, cela l'a secoué. Mais il a eu de la chance car à chaque match auquel il a participé, il portait mon neveu ou l'un de mes enfants sur ses épaules. Je suis soulagé que cela ne se soit pas produit car cela aurait pu être un moment très sérieux."

Le père de Maguire s’est retrouvé écrasé sous un tas de personnes en compagnie de l’agent du joueur, Kenneth Shepherd, alors que les deux hommes se dirigeaient vers le coin salon des familles des joueurs. "Mon père était dans la bousculade, poursuit Maguire. Je n'ai pas trop parlé avec lui mais je suis content que mes enfants ne soient pas allés au match. Il a dit qu'il avait peur et je ne veux pas que quiconque vive cela lors d'un match de football. J'ai vu beaucoup de vidéos et j'ai parlé à papa et à ma famille. C'est mon père et mon agent qui ont le plus souffert. J’espère que nous pourrons en tirer des leçons et nous assurer que cela ne se reproduira plus."

"Il a eu du mal à respirer par la suite à cause de ses côtes"

Malgré la douleur, le père du joueur de Manchester United a souhaité assister au match le plus important de la carrière de son fils. "Mon père est un grand fan, il est resté, poursuit Maguire. Il a eu du mal à respirer par la suite à cause de ses côtes, mais il n'est pas du genre à faire toute une histoire. L'expérience à Wembley est toujours incroyable, remplie de gens formidables et de grands fans normalement. Mais cette fois, c'était évidemment la finale et tout le monde a été submergé et la façon dont certaines personnes ont agi était totalement mauvaise."

Maguire témoigne aussi des nombreux problèmes rencontrés par les familles de ses coéquipiers. "Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est arrivé là où se trouvaient les amis et les familles. Beaucoup de gens sont arrivés à leur place et il y avait des gens assis à leur place. Cela a provoqué des altercations avec des personnes à qui l'on a dit de bouger. L'essentiel est que ce soit une expérience incroyable et que personne ne garde de mauvais souvenirs de la finale. C'est ce qui est décevant. Les choses auraient pu être bien pires, mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus."