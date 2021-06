Euro 2021: les Tchèques retardés par un insolite problème d'avion

La République tchèque, adversaire des Pays-Bas en huitièmes de finale de l'Euro 2021, a dû retarder son arrivée à Budapest de plusieurs heures, à cause d'un problème d'avion. Celui-ci a été cloué au sol, en raison d'un toboggan s'étant accidentellement gonflé.

Un toboggan récalcitrant a gâché leur journée. Attendus samedi à Budapest pour leur huitième de finale de l'Euro 2021 prévu dimanche (18h00) face aux Pays-Bas, les joueurs de la Tchéquie ont subi plusieurs heures de retard dans leur voyage. À Prague, la sélection s'est retrouvée bloquée sur le tarmac de l'aéroport. En cause: leur avion ne pouvait pas décoller, à cause du toboggan d'évacuation qui s'est déclenché de manière impromptue.

Le défenseur Alex Kral, 23 ans, a publié une photo de l'incident sur les réseaux sociaux. "J'ai connu des retards de vols, des reprogrammations aussi, et même des annulations à cause du coronavirus. Mais ne pas décoller à cause d'un toboggan accidentellement gonflé, c'est une première", a-t-il ironisé dans un tweet.

Pas d'entraînement à la Puskas Arena

Contraints de descendre de l'avion et de prendre un vol plus tard dans la journée, les Tchèques sont rentrés dans leur camp de base pour réaliser leur entraînement. Ce contre-temps est fâcheux: il prive l'équipe de repérage de la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. Aussi, la conférence de presse obligatoire d'avant-match prévue à 15h45 a dû être décalée à 19h45.

En cas de victoire contre les Pays-Bas, la Tchéquie fera face au vainqueur du huitième entre le pays de Galles et le Danemark. Ce quart de finale serait alors prévu samedi 3 juillet, à Bakou.