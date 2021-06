Euro 2021: Löw très heureux d’affronter l’Angleterre avec l'Allemagne

Joachim Löw, le sélectionneur de l’Allemagne, se réjouit de défier l’Angleterre en huitièmes de finale de l’Euro 2021 mardi (21h) à Wembley.

L’Allemagne a craint le pire une bonne partie de la soirée, mercredi. Longtemps menée et provisoirement éliminée, elle a finalement arraché le match nul face à la Hongrie (2-2) en fin de match. Un résultat qui lui offre la deuxième place du groupe F et la qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro 2021 avec un choc contre l’Angleterre, mardi prochain à Wembley (21h). et cette perspective enchante Joachim Löw.

"Il faut oublier le premier tour"

"Nous allons en Angleterre, c'est une magnifique nouvelle de jouer à Londres, à Wembley, contre l'Angleterre, s’est réjoui le sélectionneur. Il faut oublier le premier tour, à partir de maintenant c'est tout ou rien. Nous savons de quoi nous sommes capables, mais nous savons aussi que si nous ne mettons pas le meilleur de nous-mêmes, ça devient difficile. Les Hongrois se jetaient sur toutes les balles, fermaient tout dans leur surface. Contre l'Angleterre ce sera complètement différent, le match sera plus ouvert. A partir de là il va nous falloir corriger certaines choses, notamment sur les centres dans notre surface, nous devons faire les choses différemment."

L’Allemagne et l’Angleterre s’affronteront pour la première fois en phase finale d’une grande compétition depuis leur confrontation en 8ede finale de la Coupe du monde 2010. Les Allemands s’étaient imposés 4-1 au cour d’une rencontre marquée par une grosse erreur d’arbitrage. Un but de Frank Lampard n’avait pas été accordé alors que le ballon avait largement franchi la ligne et aurait permis aux Anglais d’égaliser à 2-2.

La frappe de Lampard en 2010 © AFP

Battue par la France (1-0) en ouverture, l’Allemagne a rétabli la situation en s’imposant face au Portugal (4-2) au deuxième match avant de trembler contre la Hongrie lors sa dernière rencontre de poule. Le salut est finalement venu d’un but de Leon Goretzka à la 84e minute de jeu après que la Mannschaft a été menée deux fois au score. En poste depuis 2006, sacré champion du monde en 2014, Löw va quitter ses fonctions de sélectionneur après l’Euro.