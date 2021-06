Euro 2021: six supporters des Bleus ont manqué France-Hongrie en confondant Budapest et Bucarest

Six supporters de l’équipe de France ont manqué le match contre la Hongrie (1-1) à l'Euro 2021 samedi après s’être rendus à Bucarest plutôt qu’à Budapest où avait lieu la rencontre. Une victoire des Bleus face au Portugal ce mercredi leur sauverait la mise pour la suite du tournoi.

L’équipe de France aurait pu compter sur le soutien de six supporters supplémentaires, samedi lors de son match nul face à la Hongrie (1-1). Mais ce groupe de collègues dans la même entreprise d’informatique n’a jamais rejoint Budapest où se déroulait le match dans une ambiance surchauffée. Ils ont en effet confondu la capitale hongroise avec celle de la Roumanie, Bucarest, où ils ont atterri samedi avec des billets pour le match du soir.

Ils ont pris les supporters ukrainiens pour des Hongrois

Leur mésaventure a été remarquée par un journaliste local du média Jurnalul National. Les six hommes se sont rendus compte de leur erreur au moment de partager des bières avec des supporters ukrainiens, présents à Bucarest pour assister à la rencontre de leur sélection face à l’Autriche (défaite 1-0), deux jours plus tard. Interrogés par le journaliste roumain s'étonnant de les voir ici, les supporters français ont répondu que ‘Non, ils ne venaient pas de Kiev’, mais étaient là pour assister au match des Bleus. Erreur. Les hommes de Didier Deschamps jouaient à plus de 800 kilomètres de là.

La présence de nombreux drapeaux ukrainiens aurait pu mettre la puce à l’oreille des étourdis. Mais ces derniers, décidément pas très au point en géographie, ont, là encore, pris le bleu et le jaune pour les couleurs de la Hongrie.

"Depuis l'aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters, confie l’un d’eux. Je pensais qu'il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match. Nous les avons suivis. On s'est dit que s'il y avait des Hongrois, ils connaissaient bien le chemin du stade et il ne fallait plus s'inquiéter. Nous n'avons jamais pensé qu'ils étaient Ukrainiens. Maintenant, je me rends compte que nous ne pouvions même pas le comprendre. Nous ne connaissons pas non plus le hongrois, et nous ne connaissons ni l'ukrainien, ni le russe." "Nous devons en apprendre davantage sur l'Europe", a reconnu l'un des autres membres du groupe, qui a finalement suivi Hongrie-France à la télévision.

La France jouera son 8e à Bucarest si elle termine première

Dans leur malheur, les six supporters français ont tout de même une chance de voir les Bleus dans un stade pendant cet Euro. Si la France bat la Portugal et termine première de son groupe, elle disputera en effet son huitième de finale à Bucarest, lundi (21h). Les six hommes vont donc attendre avec impatience le match de ce mercredi soir pour déterminer le programme de leurs prochains jours. Avec une envie de victoire peut-être encore plus forte que d’habitude.