Portugal-France: On ne dirait pas, mais les Bleus jouent gros

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021, les Bleus affrontent ce mercredi soir le Portugal en troisième match de poule (21h). Si une défaite ne serait pas dramatique, la rencontre est tout de même cruciale pour Didier Deschamps et ses hommes.

Alors non, ce n'est pas vraiment un match à la vie ou à la mort. Quoi qu'il arrive, ce mercredi soir entre la France et le Portugal à l'Euro 2021 (21h à Budapest), les Bleus verront les huitièmes de finale de la compétition. Mais ce troisième et dernier match de la poule F n'est pas sans enjeu, loin de là.

Il est important... pour la suite du tournoi

Si l'équipe de France est déjà qualifiée, elle peut encore terminer première, deuxième ou troisième de son groupe. Ce qui jouera évidemment sur l'identité de son adversaire au prochain tour. En cas de troisième place, ce sera la Belgique ou les Pays-Bas en 8es, les deux équipes les plus solides jusqu'à présent (avec l'Italie). En cas de deuxième place, ce sera un choc face à l'Angleterre à Wembley, dans l'antre des Three Lions. Or, en cas de première place, les Bleus joueront soit contre l'Ukraine, soit contre la Suisse. Deux adversaires plus modestes, sur le papier du moins.

Et pour valider cette première place, la victoire contre le Portugal est fortement recommandée. En cas de nul, il faudrait en effet espérer une contre-performance de l'Allemagne contre la Hongrie à Munich.

Il est important... pour la confiance

Plus encore que son niveau intrinsèque, c'est la dynamique d'une équipe qui est importante dans une compétition internationale. Combien de fois a-t-on vu une nation "moyenne" créer la surprise dans un tournoi et passer des tours, parce qu'elle était en pleine confiance?

Sauf que cette confiance, les Bleus doivent la nourrir. Si le premier match contre l'Allemagne (1-0) a été intéressant, Paul Pogba et ses camarades restent sur un triste nul face à la Hongrie (1-1), où ils n'ont pas été spécialement solides derrière, et pas spécialement inspirés devant. Un deuxième loupé de suite crisperait l'équipe de France, et accentuerait la pression venue de l'extérieur. En cas de victoire convaincante, les Bleus aborderaient les huitièmes dans de bien meilleures dispositions.

Il est important... pour la revanche

C'était il y a cinq ans, certes, la France a depuis remporté la Coupe du monde, et a même battu les Portugais en Ligue des nations. Mais recroiser la Seleçao à l'Euro renvoie forcément à cette maudite finale de l'édition 2016, et ce but d'Eder venu doucher le Stade de France en même temps que les espoirs tricolores.

Cette fois, Antoine Griezmann et les siens ont l'occasion de définitivement tourner la page avec un succès probant. Les Bleus ont même la possibilité d'éliminer le Portugal ce mercredi, en cas de victoire par trois buts d'écart ou plus. Ce scénario est assez improbable, mais cela ferait un outsider de moins.