Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Angleterre-Allemagne

L’Angleterre accueille l’Allemagne à Wembley, ce mardi, en 8e de finale de l’Euro 2021 (18h). Un choc entre deux prétendants à la victoire finale qui s’annonce particulièrement incertain. Un match à suivre sr TF1 et beIN Sports 1.

C’est l’un des gros chocs de ces 8es de finale. L’Angleterre a rendez-vous avec l’Allemagne, ce mardi à Wembley, pour une affiche particulièrement alléchante à l'Euro2021 (18h). Un choc entre deux rivaux historiques qui pourrait s’avérer décisif pour la suite de la compétition. Le vainqueur se retrouvera face à un tableau plutôt dégagé, même si la Suisse a rappelé à la France que la hiérarchie n’est pas toujours respectée dans le football. Reste que les Anglais et les Allemands ont un bon coup à jouer.

Devant leur public, les Three Lions tenteront de poursuivre leur parcours de costauds. Après deux victoires par le plus petit écart face à la Croatie et la République tchèque (1-0), entrecoupées d’un nul contre l’Écosse (0-0), l’équipe de Gareth Southgate, qui n’a toujours pas encaissé de but dans cet Euro 2021, arrive en confiance.

>> Euro 2021: les infos en direct

Mais en face, la Nationalmannschaft n’aura rien à perdre. Passés tout près de la correctionnelle lors de la phase de poules, les champions du monde 2014 ont arraché leur qualification après une défaite contre la France (0-1), un succès face au Portugal (4-2) et un nul in-extremis devant la Hongrie (2-2). "Même si je lis beaucoup de commentaires négatifs sur l'Allemagne, je vois une équipe bien préparée, qui sait ce qu'elle fait tactiquement et qui travaille collectivement. Nous savons qu'un match vraiment compliqué nous attend", assure Southgate.

"L’Angleterre a beaucoup progressé", estime Löw

Un respect partagé par son homologue Joachim Löw, prêt lui aussi à un combat de haute volée. "L'équipe anglaise a beaucoup progressé ces trois dernières années, rappelle le sélectionneur allemand. À la Coupe du Monde 2018, elle a prouvé qu'elle faisait partie des meilleures équipes au monde. Elle a beaucoup de joueurs de Premier League qui sont habitués à un rythme très élevé et qui sont très solides. Elle possède de nombreux joueurs rapides donc dans l'ensemble, elle a beaucoup de qualités". De quoi s’attendre à un spectacle intense au nord-ouest de Londres. Pour suivre cette rencontre, il faudra se brancher sur TF1 ou beIN Sports 1. Une rencontre à suivre en direct commenté sur le site et l'app de RMC Sport et à la radio sur RMC.