Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Finlande-Belgique?

La Belgique affronte la Finlande ce lundi soir (21h) à Saint-Pétersbourg lors de l’Euro 2021. Déjà qualifiés, les Diables Rouges peuvent s’assurer de la première place du groupe B. Ce duel risque aussi d’avoir son importance pour un éventuel huitième de finale de l’équipe de France.

Première nation du classement FIFA, la Belgique fait partie des grands favoris de l’Euro 2021. Après une belle victoire contre la Russie (3-0) et un succès face au Danemark (2-1), les partenaires d’Eden Hazard et Kevin De Bruyne comptent bien finir le travail ce lundi face à la Finlande depuis la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg.

Une rencontre entre les protégés de Roberto Martinez et la sélection scandinave à suivre dès 21h en direct sur les chaînes TF1 et beIN Sports 1, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

>> Abonnez-vous à l'offre RMC Sport-beIN Sports pour voir tous les matchs de l'Euro

Un duel décisif pour la France?

Un nul face à Teemu Pukki et ses partenaires, suffira pour offrir la première place du groupe B aux Diables Rouges. Et si la Belgique venait à terminer première de son groupe, elle aurait une chance sur deux d’affronter le troisième de la poule F, si le groupe où se situe la France parvient à envoyer trois équipes en huitièmes.

Même en bouclant la phase de poules avec un sans-faute et trois victoires en autant de matchs, la Belgique pourrait donc bien s’offrir un choc face à un autre favori de l’Euro dès les huitièmes de finale.

Le programme TV du jour à l’Euro

Macédoine du Nord-Pays Bas dès 18h sur beIN Sports 1

Ukraine-Autriche dès 18h sur beIN Sports 2

Finlande-Belgique dès 21h sur TF1 et beIN Sports 1

Russie-Danemark dès 21h sur beIN Sports 2

A la radio, tous les matchs de l'Euro sont en direct sur RMC. Rendez-vous aussi sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2020.