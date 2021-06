Euro 2021: sur quelle chaine regarder Italie-Autriche

Après pays de Galles-Danemark, le deuxième huitième de finale de l’Euro 2021 verra l’opposition entre l’Italie et l’Autriche ce samedi soir à Wembley. Coup d’envoi à 21h.

Les choses sérieuses commencent enfin. Trois jours après la fin de la phase de poules, place aux huitièmes de finale de l’Euro 2021. Les matchs couperets débutent ce samedi avec pays de Galles-Danemark (18h) mais on attend avec impatience l’affiche entre l’Italie et l’Autriche.

Cette rencontre se déroulera à 21h à Wembley et sera retransmise en direct sur M6 et beIN Sport 1 mais également sur notre antenne, sur RMC, seule radio à commenter tous les matches de l’Euro. Vous pourrez également suivre le match en direct commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Verratti titulaire ?

Evidemment, la Nazionale est favorite pour accéder aux quarts de finale. Lors de ses trois matchs de poules à Rome, la sélection italienne a réalisé un sans-faute avec trois victoires en autant de matchs et un bilan de 7 buts marqués contre 0 encaissé. Mais au-delà des chiffres, c’est le jeu et l’enthousiasme des joueurs de Mancini qui a séduit.

Le sélectionneur devra même faire des choix de riche pour composer son équipe puisque Marco Verratti, séduisant face aux Gallois, est en balance avec Manuel Locatelli, brillant lui aussi depuis le début de cet Euro. En face, l’Autriche n’aura rien à perdre. Deuxièmes du groupe C derrière les Pays-Bas, les Autrichiens joueront sans complexe en espérant jouer un mauvais tour aux Italiens. Le vainqueur de ce 8e affrontera le vainqueur du choc entre le Portugal et la Belgique, dimanche à Séville.