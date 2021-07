Euro 2021: une bagarre géante entre ultras évitée avant Espagne-Pologne

Les pouvoirs publics espagnols ont confirmé ce lundi avoir empêché un affrontement entre supporters ultras de la Pologne et de l’Espagne, le 19 juin dernier à Séville. Un rendez-vous avait même été fixé en marge du match de l’Euro 2021 entre les deux clans de supporters.

L’Espagne a probablement évité une polémique voire un drame à l’occasion du match de l’Euro 2021 entre la Roja et la Pologne, le 19 juin dernier. Le ministère de l’Intérieur espagnol a confirmé ce lundi qu’une intervention de la police avait permis d’éviter une bagarre géante entre supporters des deux équipes à proximité du stade de la Cartuja à Séville.

Comme le signale le journal Marca, des ultras des deux sélections s’étaient donné rendez-vous pour en découdre lors d'une 'fight' en marge du choc du groupe E entre les protégés de Luis Enrique et les partenaires de Robert Lewandowski. La police nationale espagnole, en collaboration avec les pouvoirs publics polonais, a pu identifier des mouvements d’ultras à la sulfureuse réputation en direction de Séville pour le match.

Une vieille rivalité à conclure

Sur le papier rien ne laissait présager l’existence d’une grosse rivalité entre l’Espagne et la Pologne lors de cet Euro 2021. Problème un contentieux existait depuis plusieurs années entre ultras de club polonais et espagnols. En 2013, des supporters andalous à tendance antifa du groupe Biris Norte s’étaient battus avec des ultras de l’équipe du Slask Wroclaw avant un match de Ligue Europa.

Rebelote trois ans plus tard lorsqu’en 2016 des supporters du Real Madrid avaient eu maille à partir avec des ultras du Legia de Varsovie. De quoi provoquer de la rancœur chez certains Polonais au tempérament un peu trop bouillant.

La rixe évitée de justesse, pas d’incident

Surveillé pendant plusieurs jours, le groupe de fans polonais considéré comme le plus violent a finalement atterri à l’aéroport de Malaga avant de rejoindre d’autres supporters venus de l’Est de l’Europe sur une place de Séville. La présence d’une quarantaine d’ultras andalous a entraîné une situation tendue… qui ne dépassera pas finalement pas le stade de l’observation.

L’intervention rapide de la police a évité la bagarre et les fouilles réalisées sur les individus concernés a permis de trouver de multiples armes comme des couteaux, barres de fer, bâtons ou des feux d’artifice. Aucun incident n’a finalement été causé par les ultras selon la police. Cinq ans après les violents affrontements entre supporters russes et anglais à Marseille lors de l’Euro 2016, cette fois, c’est passé tout près. Le match disputé entre la Roja et la Pologne s’était, lui, conclu sur un score de parité (1-1).