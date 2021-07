Euro 2021: Vertonghen "trop énervé" par le comportement des Italiens

Le défenseur de la Belgique Jan Vertonghen n’a pas caché sa déception après l’élimination des Diables Rouges en quarts de finale de l’Euro face à l’Italie (2-1), regrettant notamment le comportement des Italiens.

À 34 ans, Jan Vertonghen vient peut-être de disputer son dernier tournoi international. Le défenseur belge s’est montré particulièrement déçu de la défaite de son équipe face à l'Italie même si individuellement, il ressasse également sa perte de balle sur le premier but du match de Nicolo Barella.

"J'aurais dû dégager ce ballon"

"Cela fait mal, témoigne-t-il au micro de Sporza. C'est une grosse déception." Le défenseur de Benfica revient également sur sa relance manquée devant sa surface qui a profité à Verratti puis à Barella pour marquer après 31 minutes de jeu: "Nous avons essayé de garder le ballon dans l'équipe, mais ce n'était pas le bon choix. Vos propres 16 mètres ne sont pas le meilleur espace pour faire ça. J'aurais dû dégager ce ballon".

"Tout comme les tournois précédents, je considérerai cela comme une opportunité manquée, ajoute-t-il, alors qu’il avait déjà échoué en quart de finale au Mondial 2014 et à l’Euro 2016, avant de tomber en demi-finale de la dernière Coupe du monde. De plus, nous pouvons maintenant regarder et analyser où les choses ont mal tourné".

"Je ne veux pas non plus leur faire trop de compliments"

Mais le défenseur central de la Belgique avait aussi du mal à digérer l'attitude de ses adversaires du soir: "L'Italie a une bonne équipe. Vous pouvez le lire dans les statistiques, mais je ne veux pas non plus leur faire trop de compliments. Ils m'ont trop énervé pour ça". Vertonghen critique ici le comportement des Italiens, qu'il juge coupables d'avoir voulu gagner trop de temps en fin de rencontre, à la limite du fair-play. "Ce sont des excuses, je sais, car ce sont surtout nos erreurs qu'il faut regarder, conclut-il néanmoins. C’est de notre propre faute..