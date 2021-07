Euro 2021: l’Italie s'enflamme, la presse belge encore déçue

La presse italienne célèbre ce samedi la qualification de sa sélection pour les demi-finales de l’Euro après sa belle victoire contre la Belgique (2-1). Du côté des médias belges, forcément, on fait grise mine.

Impossible de ne pas vibrer devant un tel match de football, entre la meilleure équipe du classement FIFA et la sélection la plus séduisante de l’Euro 2021. Le quart de finale remporté par l’Italie contre la Belgique (2-1), vendredi à Munich, se retrouve logiquement en une des médias belges et transalpins ce samedi.

Honneur aux vainqueurs avec le bel engouement de toute l’Italie pour la Nazionale. Si plus de 15,4 millions d’Italiens ont suivi le quart de leur équipe à la télévision, la presse loue les qualités incroyables de ce groupe.

La presse italienne n’y croit toujours pas

Le Corriere dello Sport salue l’un des héros de la soirée avec une photo de Lorenzo Insigne, auteur d’un but fabuleux sur un amour de frappe en lucarne. L’attaquant du Napoli y célèbre sa prouesse dans un cri rageur et le cliché est accompagné du titre "Dis-moi que c'est vrai" comme si la performance de l’équipe entraînée par Roberto Mancini était trop belle pour être bien réelle.

"Vous êtes belle" lance Tuttosport tel un cri du cœur, une marque d’amour à destination de cette Nazionale qui fait rêver tout un pays.

Le journal affiche les célébrations de toutes l’équipe et de son staff à l’issue d’un quart de finale abouti. La presse généraliste s’y met aussi avec "Le rêve continue" de Il Messaggero ou "Le rêve de l’Italie: on est en demi-finale" affiché par le Corriere della Sera.

Enfin, du côté de la Gazetta dello Sport aussi, on loue la fougue et la puissance du collectif transalpin en rappelant la magie sur les deux buts de la Nazionale et en accompagnant le tout d’une photo des embrassades et de la communion entre les joueurs sur le but de Lorenzo Insigne.

Mais le quotidien aux pages roses pense déjà à la demi-finale avec un titre "Olé Italia" qui lance déjà le prochain duel face à l’Espagne à Wembley.

"Encore raté", regrettent des Belges déçus

L’épopée italienne se poursuit mais le rêve s’achève pour les Diables rouges. Via les réseaux sociaux, la Nazionale n’a pas manqué de chambrer la sélection belge d’un "Vici" des plus ironiques. Mais ce samedi, au lendemain du nouvel échec du groupe entrainé par Roberto Martinez, les médias d’outre-Quiévrain cherchent à panser leurs plaies.

Le publication flamande La Gazette d’Anvers exprime sa déception avec un titre assez clair: "Le rêve est terminé" et l’accompagne d’une photo de Romelu Lukaku, les yeux dans le vague comme KO debout.

Le journal De Morgen insiste sur le nouveau raté de la génération dorée des Diables rouges qui ne gagnera pas cette année. Là encore, l’illustration se veut des plus directes avec un Kevin de Bruyne se prenant la tête à deux mains.

Le journal La Dernière Heure insiste également sur la contre-performance d’une flopée de talents à qui on promet volontiers un titre mais qui passe encore à côté. Un cliché de Lukaku face contre terre après son énorme raté de la seconde période est flanqué du titre "Encore un rêve brisé". La DH en finit même par se demander si la bande des Eden Hazard, Thibaut Courtois ou "Big Rom" y arrivera un jour. "Et elle n’en gagnera peut-être jamais. Ce nouvel échec sera difficile à digérer", prévient même le quotidien.

L une des pages sports du journal la Dernière Heure © DR Dernière Heure Sports

La même photo sert de une au journal généraliste Le soir qui l’accompagne d’un "Encore raté". Enfin, pour la publication généraliste flamande De Standaard, on retient simplement le "goût amer" laissé par cette nouvelle défaite des Diables rouges lors d’un tournoi majeur.

Seul motif d’espoir, les stars de l’équipe belge pourront à nouveau tenter leur chance dans un an lors du Mondial 2022au Qatar. A moins qu'une nouvelle fois, la sélection dirigée par Roberto Marinez ne passe à côté d'un autre grand rendez-vous.