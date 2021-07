Euro 2021: "Notre plus mauvais match de l'Euro", lâche Meunier après l'élimination de la Belgique

Le défenseur de la Belgique Thomas Meunier s'est avoué beau perdant à l'issue de la défaite (2-1) des Diables Rouges en quart de finale de l'Euro face à l'Italie, qui "mérite clairement" sa qualification.

Cette fois-ci, Thomas Meunier reconnaît la défaite sans amertume. Le latéral droit du Borussia Dortmund dresse un constat implacable après la défaite de la Belgique face à l'Italie (2-1), vendredi soir en quart de finale de l'Euro. "On a pris l'eau dans tous les compartiments quand ils avaient le ballon et on a eu du mal à construire avec le ballon, explique-t-il après la rencontre. C'était notre plus mauvais match de l'Euro".

"On a eu énormément de mal à casser les lignes"

Dépassé par Spinazzola et Insigne dans son couloir, Meunier estime que les Diables Rouges auraient pu mieux faire, s'ils étaient restés haut sur le terrain: "L'Italie était battable mais on a aussi été battus par plus fort que nous. Malgré tout, on a des occasions... Entre les passes de Kevin (De Bruyne) pour Romelu (Lukaku), les dribbles de Jérémy (Doku)... Dos au mur, on a eu des intervalles de temps très positifs, mais le problème c'est que ça ne durait jamais longtemps, on finissait par jouer beaucoup trop bas de nouveau. On a eu énormément de mal à casser les lignes".

"Ils méritent clairement la victoire mais on ne s'est pas facilité la tâche", conclut-il, pas rancunier, alors que Kevin De Bruyne estimait déjà que son équipe avait joué de malchance avec les nombreux blessés. De son côté, le sélectionneur Roberto Martinez s'est montré "très triste, très déçu pour les joueurs qui ne méritent pas de sortir du tournoi au vu de leur implication".

Pour Martinez, la Belgique "a manqué de vitesse"

Au micro de la RTBF, Martinez a tenté lui aussi d'expliquer cette défaite: "Il y avait deux très bonnes équipes sur le terrain. L'Italie était meilleure en première période. Nous n'étions pas assez rapides face à leur pressing, nous avons manqué de vitesse, et nous avons pris un but évitable. En deuxième période, nous avons fait jeu égal. Je ne pense pas qu'il y avait un manque de fraîcheur. La preuve: à 0-2 nous aurions pu sortir du match mais ce ne fut pas le cas. Je suis fier de ce que cette équipe a fait."

Le coach des Diables Rouges a également confirmé que Kevin De Bruyne, touché face au Portugal, "a joué 90 minutes avec une blessure". Pour lui, "le moment est trop triste" pour évoquer son avenir, alors que son contrat court jusqu'au Mondial 2022 et que cette élimination aux portes du dernier carré sonne comme un échec, malgré les circonstances défavorables.