Euro: 50% de spectateurs annoncé, la Russie ambitieuse

Le comité d’organisation russe a indiqué jeudi que les restrictions sanitaires anti-Covid seront "minimales" pour les matchs de l’Euro à Saint-Pétersbourg et le stade sera rempli à moitié.

Alors que Tokyo ferme ses frontières pour les Jeux olympiques, la Russie table sur une présence des spectateurs étrangers à l’Euro en juin et juillet prochain. "Nous regardons vers l'Euro avec optimisme. Nous avons déjà un accord pour remplir les tribunes à 50%", a déclaré le directeur du comité, Alexeï Sorokine, selon l'agence Ria Novosti. "Nous travaillons à l'accueil de supporters étrangers et cela n'a pas été rejeté par les autorités", a-t-il ajouté, se disant "certain" que les matchs pourront se dérouler "avec le minimum de restrictions possibles".

Saint-Pétersbourg accueillera un quart de finale

Le stade de Saint-Pétersbourg a une capacité de 61.000 places. Quatre matchs doivent s’y dérouler, trois matchs du groupe B : Belgique-Russie (12 juin), Finlande-Russie (16 juin) et Finlande-Belgique (21 juin) et un quart de finale.

En Russie, la vie a repris son cours normal depuis l’hiver dernier. Les autorités ont levé la quasi-totalité des mesures sanitaires contre le Covid-19, estimant que le pire de l'épidémie était passé cet hiver, lorsqu'une deuxième vague meurtrière a frappé le pays. Le gouvernement n'a pas mis en place de confinement, donnant la priorité à l'économie. Selon les statistiques démographiques, environ 200.000 personnes sont mortes en lien avec le coronavirus depuis mars 2020, un bilan deux fois plus lourd que celui publié au quotidien par la cellule anti-Covid du gouvernement russe. Les frontières de la Russie sont fermées depuis environ un an à la quasi-totalité des étrangers.