Euro: à Clairefontaine, la fashion week des Bleus

Les Bleus se retrouvent mercredi à Clairefontaine pour entamer la préparation de l’Euro. Leur arrivée est immortalisée par les photographes et leurs looks ne passent jamais inaperçus.

Après quelques petits jours de repos consécutifs à la fin de leur championnat respectif, les Bleus se retrouvent mercredi à Clairefontaine, pour le début de la préparation de l’Euro (11 juin-11 juillet). Ils sont attendus à 13 heures. Avant de passer aux choses sérieuses, ils passeront d’abord devant l’objectif des photographes, pour la traditionnelle photo d’arrivée, où les looks, expérimentations stylistiques et (surtout) fashion faux-pas sont scrutés.

Mais cette année, le protocole sera différent. En raison de la crise sanitaire, la FFF a décidé de reléguer les photographes à l’extérieure de l’enceinte et fournira elle-même les photos aux médias. Ca n'aura pas la même saveur qu'en 2018, avant la Coupe du monde en Russie, mais les clichés de cette fashion week version football seront malgré tout attendus. Les joueurs, qui savent que ces photos seront reprises partout, ne choisissent pas leur tenue au hasard. Kylian Mbappé met lui en avant son équipementier, Nike, quand d’autres mises sur les marques de luxe, dont le nom s’affichent en gros sur le tee-shirt ou la veste.

Jogging contre jean, couleurs sombres contre vestes flashy, sneakers contre claquettes-chaussettes, il y en a pour tous les goûts. "Quelque part, les joueurs disent un peu quelque chose d’eux sur ce moment-là aussi. Parce que ça va être la dernière fenêtre avant qu’ils soient tous en uniforme pour quelques semaines", analyse Christophe Quiquandon de l’agence "Bros." dans les colonnes du Parisien.

Une fois le passage sur le cat walk terminé, les joueurs participeront à une sortie VTT et seront soumis à un test PCR. Le premier entraînement est quant à lui programmé jeudi. Les Bleus ne sont pas encore tout à fait au complet. Paul Pogba (Manchester United), N’Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma (Chelsea) n'ont pas encore terminé leur saison (finale de Ligue Europa et de Ligue des champions) et rejoindront Clarefontaine plus tard.

Les Bleus disputeront un premier match amical le 2 juin face au pays de Galles à Nice (21h05), avant de se jauger contre la Bulgarie le 8 au Stade de France (21h10). Ils séjourneront à Clarefontaine jusqu’au 14 juin, date de leur départ pour Munich où ils disputeront le lendemain leur prochain match dans la compétition face à l’Allemagne (15 juin, 21h).