Equipe de France: le programme de la préparation, qui débute à Clairefontaine

Vingt-deux joueurs de l’équipe de France se réuniront ce mercredi à Clairefontaine pour entamer la préparation à l’Euro. Karim Benzema est évidemment le plus attendu sur les fameuses marches du centre national après cinq ans et demi d’absence.

Les Bleus basculent pour de bon vers l’Euro. Les joueurs de l’équipe de France sont attendus vers 13h ce mercredi à Clairefontaine pour débuter la préparation pour la compétition un peu plus d’une semaine après l’annonce des 26 retenus. Il en manquera quatre à l’appel en raison de leur participation aux finales européennes: Paul Pogba en Ligue Europa lors de Manchester United-Villarreal ce mercredi soir (21h, sur RMC Sport 1 et RMC Story), puis N’Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma en Ligue des champions à l’occasion de Manchester City-Chelsea, samedi (21h sur RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story).

Un joueur sera particulièrement attendu lors du l’habituel défilé sur les marches du château: Karim Benzema. Appelé après cinq ans et demi d’absence, l’attaquant du Real Madrid va faire son grand retour au centre technique national.

Le programme de la première journée sera plutôt tranquille avec un point presse en visio-conférence pour le sélectionneur Didier Deschamps, une sortie VTT et un test PCR pour les joueurs. Le premier entraînement est programmé jeudi avec deux séances quotidiennes au programme. Thomas Lemar est, lui, arrivé avant ses coéquipiers sur les lieux afin de poursuivre les soins de sa cuisse gaucher. Le groupe sera au complet la semaine prochaine avec l’arrivée des finalistes.

Deux matchs amicaux avant le départ pour Munich le 14 juin

Ils disputeront un premier match amical dans une semaine (le 2 juin) face au pays de Galles à Nice (21h05) avant de se jauger contre la Bulgarie six jours plus tard (le 8) au Stade de France (21h10). Les 26 joueurs regagneront à chaque fois à Clairefontaine où ils resteront jusqu’au 14 juin, date de leur départ pour Munich où ils disputeront le lendemain leur prochain match dans la compétition face à l’Allemagne (15 juin, 21h).

L’Équipe de France séjournera à Munich jusqu’au mercredi 16 juin. Après un entraînement en Bavière le lendemain de match, elle prendra la direction de Budapest pour y disputer ses deux dernières rencontres de poule au stade Ferenc-Puskas, contre la Hongrie (le samedi 19, 15h) et le Portugal (le mercredi 23, 21h). La suite du programme dépendra du classement de hommes de Didier Deschamps.