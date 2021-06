Euro: comment l'Espagne a géré sa préparation chamboulée par le coronavirus

Touchée par le coronavirus durant sa préparation pour l'Euro, l'Espagne aspire à tourner la page avant son premier match programmé lundi contre la Suède, à Séville.

Quel est le point commun entre l’Espagne et la Suède? Avant de s’affronter lundi (21h) pour leur premier match de l'Euro, au stade de la Cartuja, à Séville, ces deux sélections ont dû affronter quelques tracas liés au coronavirus ces derniers jours. Côté suédois, le milieu de terrain Mattias Svanberg (Bologne) et l’attaquant Dejan Kulusevski (Juventus Turin) seront forfaits pour ce match après avoir été testés positifs au Covid-19.

De son côté, la Roja sera privée de son capitaine Sergio Busquets, lui aussi touché par le virus et toujours à l'isolement. A la veille de leur affrontement, les deux équipes ont tout de même promis qu’elles étaient concentrées à 100% sur la compétition.

La Roja arrive sans trop de repères

Samedi, les Espagnols ont dit au revoir à dix-sept joueurs qui étaient venus s’entraîner dans une bulle parallèle en cas de propagation du virus. Ils ont été libérés et ont pu retourner à leurs vacances. Ce dimanche, le capitaine suppléant Jordi Alba a assuré en conférence de presse que la semaine avait malgré tout été studieuse pour sa sélection avec des entraînements "intenses", même si les séances individualisées ou en petits groupes sont à son goût plus "ennuyeuses". L’Espagne et la Suède ont par ailleurs repris les entraînements collectifs. Avec un seul amical dans les jambes (0-0 contre le Portugal le 4 juin), la Roja arrive sans trop de repères.

Elle devait ensuite affronter la Lituanie, mais avait été contrainte d'envoyer son équipe Espoirs disputer cette rencontre, qu'elle avait tranquillement remportée (4-0). "Avec l'absence de Busquets, on a dû s'adapter... mais cela arrive aux autres sélections aussi. Ce n'est pas une excuse. On a très envie de commencer cette compétition. Ça a été une semaine difficile, c'est clair. Mais s'il y a bien une chose que l'être humain possède, c'est la capacité à s'adapter", a souligné le sélectionneur Luis Enrique.

Son équipe voudra faire oublier ses derniers ratés, à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018, où elle avait à chaque fois pris la porte en huitièmes de finale.