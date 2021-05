Équipe de France: Stéphan n’a aucun doute sur l’adaptation de Benzema

Dans une interview accordée au Figaro, Guy Stéphan a donné son sentiment sur le retour de Karim Benzema chez les Bleus. Le fidèle adjoint de Didier Deschamps est persuadé que le buteur du Real Madrid s’intégrera parfaitement au groupe des champions du monde.

C’est l’attraction du printemps pour le football français. Après cinq ans et demi d’absence, Karim Benzema est enfin de retour chez les Bleus. L’attaquant du Real Madrid a été appelé pour disputer l’Euro, du 11 juin au juillet. Et sa convocation fait naître un vent d’euphorie dans l’Hexagone. Les maillots du buteur de 33 ans sont en rupture du stock. Son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann est au coeur des interrogations. Reste à savoir comment Benzema va gérer son grand come-back à Clairefontaine. Et trouver sa place au sein d’un groupe de champions du monde.

Interrogé par Le Figaro, Guy Stéphan n’a aucun doute à ce sujet. Le fidèle adjoint de Didier Deschamps est persuadé que l’ancien joueur de l’OL va se fondre sans problème dans le décor: "C’est un grand retour, plus de cinq ans après sa dernière sélection. Ses qualités de footballeur, tout le monde les connaît. Son parcours au Real Madrid est exceptionnel. Il revient avec le sourire, beaucoup d’envie et de l’ambition. On attend qu’il nous apporte la même chose que dans son club."

"Les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble"

Autant dire que Benzema va devoir faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, car l’Euro débute dans moins de trois semaines pour l’équipe de France. Avec un choc d’entrée face à l’Allemagne, le 15 juin à l’Allianz Arena de Munich. "Les grands joueurs n’ont pas de problème avec ça et sont faits pour jouer ensemble. Il faut que la complicité avec les autres joueurs s’installe rapidement, car nous avons peu de temps pour nous préparer. Karim saura répondre aux attentes."