Danemark: Simon Kjaer, l’autre héros après le malaise d'Eriksen

Le défenseur Simon Kjaer a joué un rôle majeur dans les premiers instants après le grave malaise cardiaque de Christian Eriksen, ce samedi à Copenhague, lors du match Danemark-Finlande à l’Euro.

Christian Eriksen est un miraculé. Victime d’un grave malaise cardiaque lors du match face à la Finlande à l’Euro (0-1), la star danoise a finalement pu être sauvée grâce à l’intervention rapide des secours au Parken Stadium de Copenhague ce samedi.

Aux premières loges après ce terrible incident, les coéquipiers du meneur de jeu de 29 ans ont fait preuve d’une incroyable solidarité. Parmi eux, Simon Kjaer a brillé par son incroyable réaction après l’effondrement de Christian Eriksen sur la pelouse.

Un sang-froid incroyable dans les premiers instants

Le capitaine du Danemark a couru depuis le centre de terrain pour se ruer au secours de son ami. Après avoir aidé Joakim Maehle à le mettre en position latérale de sécurité, l’ancien défenseur de Lille a rapidement tenu le cou de Christian Eriksen pour lui éviter de s’étouffer en avalant sa langue.

Dans les secondes qui ont suivi l’arrivée du staff médical de la sélection danoise, c’est encore le défenseur de 32 ans qui reste au chevet de son partenaire pour s’enquérir de sa santé avant de demander à l’arbitre Anthony Taylor de faire intervenir les secours d’urgence installés au bord du terrain.

Un soutien indéfectible pour la famille

Sans jamais quitter Christian Eriksen pendant que le reste de l’équipe danoise formait un cercle autour du milieu offensif, Simon Kjaer se trouvait juste au-dessus des secouristes lors qu’ils ont réalisé le massage cardiaque qui a permis de faire repartir le cœur et de sauver la vie du joueur de l’Inter Milan.

Kasper Schmeichel et Simon Kjaer avec Sabrina Kvist Jensen, compagne de Christian Eriksen (AFP) © AFP

Après avoir entouré le brancard de son ami avec le reste des joueurs danois pendant sa sortie du terrain jusqu’à l’arrivée dans les couloirs du stade, Simon Kjaer s’est ensuite précipité auprès de Sabrina Kvist Jensen, compagne de Christian Eriksen. Accompagné de Kasper Schmeichel, le défenseur a pris la jeune femme dans ses bras pour tenter de la réconforter et de l’apaiser.

Kjaer "profondément affecté"

Après environ deux heures d’interruption, le temps d’obtenir des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Christian Eriksen, la rencontre entre le Danemark et la Finlande a repris et Simon Kjaer a enfin pu se relâcher. Malgré une fantastique sérénité de façade, le capitaine danois a été profondément marqué et choqué par ce drame comme l’a souligné son sélectionneur Kasper Hjulmand plus tard dans la soirée.

Le technicien a parfaitement compris la situation quand son protégé lui a finalement demandé à quitter le terrain peu après l’heure de jeu et l’ouverture du score par la Finlande.

"Honnêtement, certains joueurs étaient émotionnellement épuisés. Simon Kjaer a été profondément affecté, a confirmé le technicien danois lors de son passage en conférence de presse après la rencontre. Il doutait de pouvoir continuer et a tenté sa chance. Mais cela n'a pas pu le faire et c'est tout à fait compréhensible."