Euro Espoirs: le sélectionneur de la Belgique crie au scandale après l'élimination des Diablotins

Opposée au Portugal ce mardi lors de la dernière journée de la phase de groupes de l'Euro Espoirs, la Belgique a été battue (2-1) et éliminée. Les Diablotins pensaient se qualifier mais un penalty en fin de match (87e) a mis fin à leur aventure. Sélectionneur de Loïs Openda et ses coéquipiers, Jacky Mathijssen a dénoncé ce qu'il estime un scandale.

Les Diablotins ne verront pas les quarts de finale de l'Euro Espoirs. Ce mardi, la Belgique a été battue (2-1) par le Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes. Synonyme d'élimination, cette défaite ne passe pour Jacky Mathijssen, à la tête de la sélection belge.

Alors que les deux équipes étaient dos à dos à la 87e minute, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du Portugal pour une faute de coude de Zeno Debast sur Henrique Araujo. "Je ne l’oublierai jamais, a déclaré le sélectionneur Mathijssen. Je pense que nous méritions au moins le nul. Cela suffisait pour la qualification, mais nous avons joué pour gagner. Le plan a été exécuté parfaitement. Les joueurs étaient prêts. Ils ont joué un bon match. Et il y a eu ce penalty, qui est une réelle imagination. Même le staff technique du Portugal le sait…”

"Je ne l'oublierai jamais"

Après cette défaite, la Belgique est passée à la dernière place de son groupe, avec deux points, offrant la qualification au Portugal avec quatre points. Un nul aurait permis aux Diablotins de se qualifier, malgré le même nombre de points que les Pays-Bas, au nombre de buts marqués.

"Personne ne doit se reprocher quelque chose, a ajouté Mathijssen devant la presse belge. Même les gens à la télé l’ont vu, les garçons méritaient plus. Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. Je n’oublierai jamais cette action, c’est pour toujours. Il y a des actions dont je me souviens encore après 20 ans et celle-là, je ne l’oublierai jamais.”

Remonté contre l'UEFA, Jacky Mathijssen a enlevé un micro qu'il pensait appartenir à l'instance (il s'agissait de celui de la RTBF) avant de s'exprimer. Outre cette sortie de l'Euro, les Diablotins ne participeront pas non plus aux Jeux olympiques de Paris 2024. La déception est grande pour une équipe qui comprenait notamment Charles De Ketelaere et Loïs Openda.