Euro espoirs: un arrangement France-Suisse pour éliminer l'Italie ? "Affabulation", rétorque Ripoll

Le sélectionneur de l'équipe de France espoirs, Sylvain Ripoll, a protesté contre une rumeur venue d'Italie, faisant état d'un potentiel arrangement entre la France et la Suisse pour la qualification en quarts de l'Euro de la catégorie.

Avec six points, l'équipe de France est bien placée pour rejoindre les quarts de finale de l’Euro espoirs, mais elle n’a pas encore obtenu sa qualification, ce que doit lui permettre son dernier match face à la Suisse, ce mercredi (20h45) à Cluj. La France peut perdre et se qualifier quand même, en fonction des autres résultats, mais une victoire ou un nul lui assurerait la qualification pour les matches à élimination directe sans trembler.

Deuxième d’un groupe D où tout pourrait se jouer à la différence de buts entre trois équipes, l’Italie se méfie d’un arrangement entre la France (1ère) et la Suisse (3e) qui pourrait la desservir et conduire à son élimination dès la phase de poules.

Ripoll: "Des motifs d'espoir pour la suite"

"C’est faire preuve d’une imagination incroyable, le pouvoir de créativité sur l’imagination, c’est impressionnant, a ironisé le sélectionneur français Sylvain Ripoll, ce mardi en conférence de presse. C’est de l’affabulation ça, Max (Maxence Caqueret) l’a dit, c’est une évidence pour nous, on ne souhaite pas avoir à faire des calculs. On va aborder ce match pour le gagner, parce qu’on souhaite avoir cette première place. Parce que, même si on ignore pas les scénarios éventuels, l’objectif c’est de gagner ce match le plus clairement possible et de finir premier de ce groupe."

A la tête des Bleuets depuis 2017, le coach breton a aussi eu vent des critiques qui pleuvent ces derniers jours sur le jeu pratiqué par son équipe lors des deux premières victoires poussives obtenues dans la compétition: "Je n’ai pas besoin de critiques pour faire notre propre analyse et avoir un avis sur la question. Si vous prenez le dernier match contre la Norvège, bien évidemment qu’on n’est pas satisfait de cette première mi-temps et que ce n’est pas ce qu’on souhaite produire. Cela fait partie des choses à améliorer, et je me dis qu’en ayant eu toutes ces imperfections, on a quand même gagné nos deux premiers matchs. Cela me donne aussi des motifs d’espoir pour la suite."