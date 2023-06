Euro Espoirs: encore une polémique d'arbitrage lors d'Espagne-Ukraine

Après le but polémique refusé à l'Italie face à la France, l'arbitrage a encore beaucuo fait parler à l'Euro Espoirs lors du match entre l'Espagne et l'Ukraine (2-2), mardi avec un but étrangement refusé.

Nouvelle polémique d'arbitrage à l'Euro Espoirs qui se déroule actuellement en Roumanie et en Géorgie. Cinq jours après le but refusé à l'Italie face à la France alors que le ballon semblait avoir franchi la ligne, un autre but a été refusé à l'Espagne face à l'Ukraine (2-2), mardi pour une raison assez inexpliquée.

L'attaquant a-t-il accroché le gardien adverse?

Après s'être saisi du ballon sans difficulté sur une passe en profondeur trop longue des adversaires, Ruslan Neshcheret, gardien ukrainien, a complètement manqué sa relance en lançant de la main le ballon contre sa jambe. En embuscade derrière lui, le jeune attaquant Rodrigo Riquelme l'a récupéré avant de marquer dans le but vide. L'arbitre est alors intervenu pour annuler sa réalisation, laissant tout le clan espagnol totalement médusé par cette décision.

L'arbitre n'a pas pu se faire un avis avec l'aide de l'assistance-vidéo puisque le VAR n'est pas utilisé lors de la phase de poule. Les organisateurs ont annoncé sa mise en place à partir des quarts de finale suite à la polémique entre la France et l'Italie. La décision d'annuler la réalisation du jeune attaquant de Gijon pourrait s'expliquer par une image passée inaperçue lors d'un changement de plan de télévision.

Celle-ci, furtive, laisse penser que le joueur espagnol a brièvement accroché le bras du gardien ukrainien avec sa main, provoquant son erreur de relance. L'ancien arbitre espagnol Iturralde Gonzalez a également souligné l'absence de réaction de Rodrigo Riquelme, un indicateur selon lui, d'une potentielle faute de sa part. L'Espagne a arraché le match nul (2-2) grâce à un but en toute fin de match, validant ainsi sa première place et sa qualification pour les quarts de finale.