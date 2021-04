Euro: Italie, Suisse, Autriche... les maillots, très simplistes, dévoilés

Équipés par Puma, l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la République tchèque ont dévoilé leur maillot extérieur qu'ils revêtiront lors de l'Euro cet été. On retrouve une charte graphique bien définie et loin des codes des autres tuniques habituelles.

Alors que le coup d'envoi de l'Euro sera donné dans un peu moins de deux mois, les sélections continuent, tour à tour, à dévoiler leur kit de maillots. Ce jeudi, La Suisse, l'Italie, la République tchèque et l'Autriche ont dévoilé leur nouvelle tenue extérieure pour l'Euro, toutes siglées Puma.

L'équipementier allemand a concocté des maillots bien précis pour les sélections avec lesquelles il collabore. Dans un style simple et sobre, on retrouve une charte graphique bien établie, très simpliste.

Ainsi, on retrouve le nom du pays, dans sa langue, positionné au centre de la tunique. Accompagnée par des bandes de couleur, l'iinscription est complétée par le logo de la sélection et celui de Puma.

Italie :

République tchèque:

Suisse :

Autriche :

Les quatre sélection arboreront ces maillots lors de la compétition qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain.