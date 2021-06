Euro: l’UEFA menace le Royaume-Uni de délocaliser la finale à Budapest

L’UEFA n’exclut pas de relocaliser la finale de l’Euro, prévue à Wembley le 11 juillet, à Budapest (Hongrie). Selon The Times, l’instance européenne veut que le gouvernement britannique trouve une solution pour que ses 2.500 invités échappent aux règles d’isolement en vigueur au Royaume-Uni.

Décidément, des doutes planeront jusqu’au bout avec cet Euro. Une semaine après le coup d’envoi du championnat d’Europe, l’incertitude ressurgit sur le lieu de la finale. A ce jour, Wembley doit accueillir les demi-finales (6 et 7 juillet) et la finale le 11 juillet prochain. Mais l’aggravation de la pandémie au Royaume-Uni en raison du variant Delta pourrait changer la donne.

Face à cette dégradation, le gouvernement britannique a en effet décidé de maintenir, pendant encore quatre semaines supplémentaires, les restrictions en matière d’isolement (10 jours pour les personnes arrivant des pays en zones orange et rouge). Selon The Times, l’UEFA menace le Royaume-Uni de délocaliser la finale si les 2.500 officiels invités pour cet événement sont obligés de respecter cette quarantaine.

Une jauge à 100% à Budapest

Les ministres britanniques réfléchiraient donc en ce moment à une solution pour éviter les règles d’isolement pour les responsables de l’UEFA, de la Fifa, les politiciens, les sponsors et les diffuseurs. En cas d’échec, l’instance européenne penserait à la Ferenc-Puskas Arena de Budapest pour la finale. La jauge, dans le stade qui accueillera notamment France-Hongrie samedi (15h), est à 100%.

A Wembley, elle a été récemment augmentée et s'approche des 50%. Les demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se joueront (s'il n'y a pas de délocalisation) devant 40.000 fans, soit la plus grande affluence réunie au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois, les autorités ayant augmenté la jauge dans le cadre d'événements publics tests. Mais rappelons que l'UEFA n'a pas hésité, il y a quelques semaines, à délocaliser la finale de la Ligue des champions Manchester City-Chelsea, initialement prévue à Istanbul mais qui s'est finalement disputée à Porto.