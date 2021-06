France-Hongrie: le sélectionneur hongrois vote pour Kanté Ballon d’or

Marco Rossi, sélectionneur de la Hongrie, confie sa grande admiration pour N’Golo Kanté, milieu de terrain de l’équipe de France, qu’il croisera samedi lors du match entre les deux équipes (15h). Il lui attribuerait même le Ballon d’or.

Défaite par la Portugal en ouverture (3-0), la Hongrie se prépare à défier un autre gros morceau, samedi face à la France (15h). La sélectionneur, Marco Rossi, ne veut pas renier ses principes mais reconnait la supériorité de la France et de ses stars qu’il admire. Il cite Karim Benzema et Kylian Mbappé mais s’attarde surtout sur N’Golo Kanté qui l’impressionne.

Son joueur préféré? "Ce serait trop facile de dire Mbappé, non?, interroge-t-il. Mbappé, c'est Mbappé. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer personnellement Kanté. Mais j'ai lu l'histoire de sa vie et je regarde ses prestations. Kanté est un très, très grand joueur qui, de plus, a cet aspect de vie, ce côté humain, qui fait que je l'admire vraiment."

"C'est impossible de ne pas l'admirer"

Il attribuerait même le Ballon d’or au milieu de terrain de Chelsea. "Si je le pouvais, je voterais pour lui, confie-t-il. C'est sûr. Kanté est un joueur très complet, parti quasiment de zéro et qui est arrivé au sommet du football mondial. C'est impossible de ne pas l'admirer et, même, de le critiquer."

Samedi, la Hongrie tentera de décrocher ses premiers points dans le groupe de la mort, le F, où elle devra ensuite affronter l’Allemagne lors de la dernière journée. Face aux Bleus, les Magyars pourront compter sur l’important soutien de leur public, puisque 60.000 personnes sont attendues à la Puskas Arena. Le pays n’impose pas de jauge et permet donc au stade s’afficher complet. En cas de victoire, l’équipe de France sera, elle, qualifiée pour les huitièmes de finale.