L’Angleterre est "favorite pour gagner l’Euro", selon le Tchèque Soucek

Le milieu de terrain tchèque, Tomas Soucek, fait de l’Angleterre sa favorite pour remporter l’Euro 2021 après la victoire des Three lions contre son équipe (1-0), mardi.

La victoire de l’Angleterre face à la République tchèque (1-0) lundi semble avoir impressionné Tomas Soucek au point de faire des Three Lions les principaux prétendants au titre à l’Euro 2021. Deuxièmes avant le coup d’envoi, les Tchèques ont perdu une place avec e revers combiné à un succès de la Croatie face à l’Ecosse (3-1) dans le même temps.

"Nous jouons pour gagner chaque match, mais nous n'avons pas bien commencé, a regretté le milieu de terrain à la télévision tchèque. L'Angleterre était dominante au début, puis nous nous sommes parlé dans le vestiaire et la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Mais nous n'étions pas assez lucides autour de la surface adverse. Nous aurions pu nous créer plus d'occasions. Mais c'est une bonne préparation pour le prochain match."

"L'Angleterre a montré sa qualité"

"Nous nous sommes créés quelques bonnes situations mais nous n'avons pas pu faire le travail pour conclure, a-t-il ajouté. Je pense que l'Angleterre est favorite pour gagner le tournoi. Elle a montré sa qualité. Nous voulions terminer premiers du groupe, battre l'Angleterre, mais nous ne l'avons pas fait."

Raheem Sterling a inscrit l’unique but de la rencontre (12e) qui a suffi aux Anglais pour s’imposer. Ils défieront le deuxième du Groupe F au prochain tour et cela pourrait être la France en cas de match nul entre les Bleus et le Portugal, ce mardi (21h). L’admiration de Soucek pour les forces anglaises s’explique peut-être par son vécu en Premier League, lui qui évolue à West Ham depuis janvier 2020.