Euro: le message amusé de Thomas Pesquet sur le retour de Benzema en équipe de France

Commandant de bord de l’ISS, Thomas Pesquet a réagi avec humour ce vendredi au retour de Karim Benzema en équipe de France. Un spationaute français qui, même dans l’espace, ne rate pas une miette de l’actualité sportive.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France, plus de cinq ans après son dernier match avec le maillot des Bleus, a largement fait parler depuis son officialisation, mardi. L’intégration de l’attaquant du Real Madrid, 33 ans, au groupe des Bleus pour l’Euro (11 juin-11 juillet), a trouvé écho favorable auprès de tous les amateurs de foot, malgré quelques détracteurs politiques.

"On en entend parler jusque dans l’espace"

Et la toute dernière réaction au sujet de "KB9" n’est pas la moins originale, publiée sur les réseaux sociaux et tweeté à plus de 400 kilomètres au-dessus de nos têtes… C’est le spationaute français Thomas Pesquet propulsé à 43 ans à bord de la Station spatiale internationale (ISS) il y a quelques semaines, qui s’est amusé de l’actualité sportive brûlante du moment.

"Et ben le retour de Karim Benzema en équipe de France, on en entend parler jusque dans l’espace", a malicieusement posté ce vendredi après-midi le premier commandant de bord français de l’ISS, surtout fan de rugby et de judo. Qui n’a pas manqué de "mentionner" l’attaquant des Bleus qui portera le numéro 19 lors de la compétition continentale, lui adressant une passe décisive depuis l’espace. Utilisateur régulier de Twitter, la réponse de Benzema ne devrait pas tarder.