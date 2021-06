Euro: le test positif de Busquets provoque une grosse polémique en Espagne

L’annonce du test positif au Covid-19 du milieu de terrain de la Roja, Sergio Busquets, a provoqué la colère de la Fédération espagnole de football qui demande depuis deux mois l’autorisation à ses joueurs de se faire vacciner avant l’Euro. Mais la ministre de la santé a toujours refusé.

La Roja s’offre une polémique à une semaine de son entrée en lice à l’Euro contre la Suède. A l’origine, le test positif au Covid-19 de Sergio Busquets. L’annonce a été officialisée dimanche soir dans un communiqué. Le milieu de terrain du FC Barcelone a quitté le rassemblement dans un véhicule médicalisé et est placé à l'isolement. Si tous les autres joueurs de la Roja sont négatifs, le match amical de l'Espagne prévu mardi contre la Lituanie sera joué par des U21. De quoi rendre furieux les dirigeants de la Fédération espagnole. Surtout que ce couac aurait pu être évité. Selon AS, les patrons de la RFEF sont en colère car ils réclament depuis deux mois une autorisation pour leurs joueurs de se faire vacciner.

Une affaire d'Etat

Ils auraient fait la demande à plusieurs reprises à la ministre de la santé, Carolina Darias, laquelle aurait systématiquement refusé leur requête. Dur à digérer surtout que les athlètes qui défendront les couleurs de l’Espagne aux JO de Tokyo cet été au Japon auront, eux, la garantie d'être vaccinés.



Vendredi, à l’occasion de la présentation du projet d’organisation de la Coupe du monde 2030 avec le Portugal, le président de la Fédération Luis Rubiales a profité de la présence du ministre de l’Education et des Sports pour lui demander de servir de médiateur. Une lettre a été envoyée à la ministre de la Santé. Les joueurs de la Roja espéraient obtenir l’autorisation d’être vaccinés avec le vaccin Janssen qui a l’avantage de ne nécessiter qu’une seule dose. Ce qui leur aurait épargné une deuxième dose 21 jours plus tard pendant l’Euro. Deux jours plus tard, la mauvaise nouvelle est tombée avec le test positif de Busquets. A la Fédération, on espère que couac permettra au moins au processus de vaccination de s’accélérer.