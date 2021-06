Euro: les Belges sifflés par le public russe pour avoir posé le genou à terre

La sélection belge a décidé de poser un genou à terre, avant sa rencontre face à la Russie, samedi soir. Une initiative sifflée par le public à Saint Pétersbourg.

Avant le coup d’envoi de leur première rencontre de cet Euro, à Saint Pétersbourg contre la Russie, les joueurs belges ont posé un genou à terre pour protester contre l’ensemble des discriminations raciales. Les arbitres du match en ont fait autant, alors que Romelu Lukaku, l’attaquant des Diables Rouges, a lui accompagné son geste d’un poing levé.

Les joueurs belges posent le genou à terre avant la rencontre face à la Russie © Icon Sport

Une initiative sifflée par le public russe présent dans le stade. Les joueurs du sélectionneur Stanislav Tchertchessov, eux, sont restés debout en attendant le coup d’envoi. Il y a actuellement de plus en plus d’équipes qui décident de ne plus poser un genou à terre, jugeant que le symbole, né au moment de la mort de George Floyd (en mai 2020), n’est plus aussi nécessaire aujourd’hui.

L'Angleterre s'adresse à ses supporters

A la veille de son entrée dans la compétition face à la Croatie, la sélection anglaise a pris les devants, réagissant sans doute aux sifflets du public russe. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération anglaise a confirmé que ses joueurs continueraient de s’agenouiller avant les matchs.

Surtout, la FA a voulu adresser un message aux supporters qui seraient en désaccord avec ce geste. "Nous encourageons ceux qui sont opposés à cette action à réfléchir au message que vous envoyez aux joueurs que vous supportez", a-t-elle conclu. En jouant ce dimanche à Wembley, la sélection anglaise devrait toutefois être mieux accueillie que la Belgique à Saint Pétersbourg au moment de poser un genou à terre.