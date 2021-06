Euro: les Pays-Bas de Depay dominent l'Autriche et filent en 8es, première place assurée

Solides, les Pays-Bas ont logiquement battu ce jeudi soir l'Autriche dans le groupe C de l'Euro (2-0). Après deux matchs, les Néerlandais sont assurés de la qualification, et même de la première place de leur poule.

Après l'Italie, après la Belgique, le troisième billet pour les 8es de finale de l'Euro a été attribué ce jeudi soir. Et il revient... aux Pays-Bas. Déjà victorieux de l'Ukraine lors de la première journée (3-2), les Néerlandais ont battu l'Autriche à Amsterdam (2-0) pour s'offrir la qualification et même la première place du groupe C.

Les Bataves, déjà assurés de réaliser leur meilleure performance dans la compétition depuis 2008, affronteront le 27 juin un troisième de groupe (D, E ou F) à Budapest, et pourront avant cela faire tourner lors du troisième match face à la modeste Macédoine du Nord.

>>> L'Euro en direct

Un but et un énorme loupé pour Depay, sous les yeux de Koeman

Séduisants face à l'Ukraine, mais surpris par le réveil adverse en fin de match, et sauvés par Denzel Dumfries, les hommes de Frank de Boer s'en sont encore remis au latéral droit pour faire la différence ce jeudi. A la 9e, le joueur du PSV a profité d'un geste très maladroit de David Alaba (qui a passé une soirée cauchemardesque) pour obtenir un penalty dans la surface autrichienne. Penalty transformé par le tireur maison, Memphis Depay (1-0, 11e).

Sous les yeux de Ronald Koeman, son probable futur entraîneur au Barça, l'ancien maître à jouer de l'OL aurait pu signer un festival. Mais il a trouvé le petit filet extérieur de Bachmann sur une frappe puissante (24e), et s'est ensuite illustré par un gros loupé à bout portant sur une remise de Wout Weghorst (40e).

Depay a laissé les Autrichiens en vie sur le coup, mais ils n'en ont pas profité. Un peu plus vaillants en tout début de seconde période, Marcel Sabitzer et ses camarades se sont vite éteints, et ont failli le payer sur une tête de Stefan de Vrij sur corner (61e). C'est finalement Dumfries qui leur a porté le coup de grâce quelques minutes plus tard sur un contre, pour valider une victoire méritée des Oranje (2-0, 67e).

Pour l'Autriche, le dernier match contre l'Ukraine (lundi, 18h) sera capital. En cas de victoire, elle sera deuxième, et donc qualifiée. Tout autre résultat, et elle devra sortir la calculatrice.