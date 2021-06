Pays-Bas - Autriche: l'incroyable raté de Depay face au but

Alors qu'il avait ouvert le score pour les Pays-Bas face à l'Autriche ce jeudi soir, Memphis Depay a raté une occasion en or de doubler la mise et de lancer parfaitement son Euro.

Tout avait pourtant commencé du mieux possible pour Memphis Depay. L'attaquant des Pays-Bas retrouvait ce jeudi l'Autriche, pour son deuxième match de l'Euro 2020. Après onze minutes de jeu seulement, c'est lui qui a ouvert la marque, qualifiant virtuellement les Oranje pour le prochain tour. Un but inscrit sur penalty, d'une superbe frappe placée dans le petit filet.

Cette réalisation, la première de sa carrière dans un Euro, aurait pu se transformer en doublé quelques minutes plus tard, lors d'un contre bien orchestré par les Néerlandais. On joue la 40e minute, le ballon circule au milieu de terrain pour les Orange, jusqu'à une superbe ouverture en profondeur vers Wout Weghorst. Là où la frappe aurait été envisageable, l'attaquant de Wolfsburg choisit la meilleure option en parvenant, sans contrôle, à donner la balle à Depay.

Lui-même a semblé surpris

Seul aux six mètres, légèrement excentré sur la gauche de la surface autrichienne, l'attaquant regarde la balle rebondir devant lui, arme sa reprise... qu'il expédie dans le ciel de l'Amsterdam Arena. Un raté incroyable, qui a surpris tout le monde, à commencer par le principal intéressé, qui a marqué un temps d'arrêt, regard dans le vide et main sur les hanches, avant que le jeu reprenne son cours.

Cette petite boulette est d'autant plus étonnante que le joueur de l'Olympique Lyonnais, qui devrait rejoindre prochainement le FC Barcelone, est d'habitude implacable avec sa sélection. Auteur ce jeudi de son 26e but sous le maillot des Pays-Bas, il a surtout inscrit son huitième but depuis l'arrivée de Frank De Boer comme sélectionneur, en octobre dernier. Sur cette période, seul Romelo Lukaku (10 buts) a fait mieux.