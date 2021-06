Euro: sur quelle chaîne regarder Autriche-Macédoine du Nord

L’Autriche a une belle carte à jouer dans le groupe C de l’Euro. Pour espérer rejoindre les huitièmes, les partenaires de David Alaba ne doivent pas se rater face à la Macédoine du Nord ce dimanche (18h), à Bucarest (Roumanie).

Hormis les Pays-Bas, un ton au-dessus, les trois autres équipes du groupe C semblent avoir un niveau assez homogène. Petit avantage, peut-être, pour l’Autriche qui possède plus de joueurs habitués au top niveau que l’Ukraine et la Macédoine du Nord.

Sur le papier, "Das Team" semble capable de s’en sortir et de rejoindre les huitièmes de finale de l’Euro mais il faudra l’emporter ce dimanche à Bucarest contre les Macédoniens. Un duel à suivre dès 18h en direct sur beIN Sports 1, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

Alaba doit museler Pandev

Composée de plusieurs stars comme le meneur de jeu de Leipzig Marcel Sabitzer, l’Autriche fera logiquement office de favori lors son match face à la Macédoine du Nord. Méfiance tout de même puisque les Lions rouges possèdent un redoutable buteur dans leurs rangs: Goran Pandev. A bientôt 38 ans, l’attaquant du Genoa reste une saison honorable en Serie A avec 7 buts en 29 apparitions. Le néo-Madrilène David Alaba et la défense autrichienne sont prévenus, il faudra l’empêcher de briller.

"Je suis très heureux parce que demain tout le monde sera pour notre équipe, et le mérite en revient surtout à notre capitaine, Goran Pandev, s’est enthousiasmé le sélectionneur macédonien face à la presse avant le match. Si je suis content pour quelqu'un, c'est bien pour lui. Je suis allé le voir à Gênes il y a six ans et je lui ai dit: Goran, tu es trop grand pour finir ta carrière sans participer à une grande compétition."

Le programme TV du jour à l’Euro

Angleterre-Croatie à partir de 15h sur beIN Sports 1

Autriche-Macédoine du Nord à partir de 18h sur beIN Sports 1

Pays Bas-Ukraine à partir de 21h sur M6 et beIN Sports 1

