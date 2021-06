Euro: Lukaku a "beaucoup pleuré" pour Eriksen avant Belgique-Russie

Avant d'être le protagoniste de la victoire de la Belgique contre la Russie ce samedi à l'Euro, Romelu Lukaku a "beaucoup pleuré" en apprenant l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen. Les deux hommes évoluent ensemble à l'Inter.

Homme du match de la convaincante victoire 3-0 de la Belgique face à la Russie, au cours de laquelle il s'est offert un doublé, Romelu Lukaku a su briller dans une soirée très difficile pour lui mentalement. La préparation de l'attaquant belge de l'Inter a été chamboulée par l'arrêt cardiaque de son coéquipier en club Christian Eriksen, à Copenhague en plein Danemark-Finlande (0-1). "Pour moi, c'était difficile de jouer", a admis le prolifique buteur.

"Mes pensées étaient avec mon coéquipier Christian. J'espère qu'il est en bonne santé. Je lui dédie cette performance", a commenté Romelu Lukaku, le visage fermé, en interview d'après-match sur beIN Sports.

"J'avais peur"

"J'ai beaucoup pleuré, parce que j'avais peur bien sûr. Nous avons vécu des moments forts depuis un an et demi, et j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma famille. Mes pensées sont pour lui, sa compagne, ses deux enfants et sa famille", a ajouté celui qui a eu un rôle majeur dans le titre de champion d'Italie glané par l'Inter.

Lorsqu'il a marqué son premier but face aux Russes, Romelu Lukaku s'est empressé de se diriger vers la caméra la plus proche pour dédier cette ouverture du score à son ami. "Chris, I love you!", a-t-il alors crié. À ce moment-là, Christian Eriksen était d'ores et déjà hospitalisé et annoncé dans un état stable par l'UEFA et la fédération danoise.