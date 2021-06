Euro: sur quelle chaîne regarder Croatie-République tchèque

Battue pour son premier match de l’Euro, la Croatie doit se reprendre ce vendredi face à la République tchèque à l’Hampden Park de Glasgow, en Ecosse (18h). En face, les coéquipiers de Patrik Schick tenteront de confirmer leur statut d’épouvantail de ce groupe D.

Finaliste de la Coupe du monde 2018, la Croatie a raté son entrée en lice dans l’Euro avec une défaite à Wembley contre l’Angleterre (0-1). Ce vendredi, les coéquipiers de Luka Modric n’ont plus le droit à l’erreur et doivent l’emporter face à la surprenante République tchèque.

Schick toujours aussi chic?

Brillant et auteur d’un doublé lors de la victoire tchèque contre l’Ecosse (2-0), Patrik Schick a déjà inscrit le plus beau but de l’Euro sur une frappe fantastique depuis le milieu du terrain. Après une saison honorable (13 buts en 36 matchs) du côté de Leverkusen, l’attaquant de 25 ans a marqué les esprits avec sa sélection.

Les Vatreni et Duje Caleta-Car sont prévenus. Pour signer un bon résultat ce vendredi, il faudra museler Patrik Schick. Une nouvelle masterclass de l’attaquant et la République tchèque se rapprocherait d’une qualification pour les huitièmes de finale et pourrait même disputer la première place de ce groupe D au favori anglais. Surtout, une victoire des Tchèques compliquerait encore plus la tâche des Croates en vue de la qualification.

