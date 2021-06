Euro: sur quelle chaîne regarder Danemark-Belgique

Cinq jours après la grosse émotion suscitée par le malaise cardiaque de Christian Eriksen face à la Finlande (1-0), le Danemark défie la Belgique, ce jeudi (18h). Les Belges seront qualifiés en cas de succès. Un match à suivre sur beIN Sports.

Le Danemark retrouve le terrain ce jeudi, cinq jours après l’immense frayeur provoquée par le malaise cardiaque de Christian Eriksen pendant la rencontre face à la Finlande (1-0). Réanimé sur le terrain, le milieu va mieux et reste en observation à l’hôpital à Copenhague. Il a promis de suivre avec attention la performance de ses coéquipiers face à la Belgique (18h), ce jeudi.

Après l’émotion de samedi, les Danois n’ont plus le choix s’ils veulent poursuivre l’aventure à l’Euro. Les coéquipiers de Simon Kjaer - encore choqués au moment de la reprise du match - sont actuellement derniers avec trois points de retard sur la Russie et la Finlande.

"Cela va être fort émotionnellement de retourner au Parken, on s'attend à avoir un incroyable soutien de la part de nos supporters et de tout le pays", a lancé le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand, qui veut "utiliser cette énergie de façon positive"."Ce qui est fou, c'est que l'hôpital où est Christian n'est pas loin du stade, il peut voir le stade et c'est même possible qu'il entende tout ce qui se passe dans le stade", a ajouté le sélectionneur qui s'attend à ce que son joueur-vedette regarde "le match à la télé avec son maillot (du Danemark) sur les épaules".

Les Belges ont prévu des gestes d’attention

Pour la Belgique, la donne est assez simple: un succès ce jeudi validera la qualification des Diables Rouges pour les huitièmes de finale. Les Belges ont décidé d’avoir plusieurs gestes d’attention en direction de Christian Eriksen, que plusieurs joueurs connaissent bien. Romelu Lukaku, son équipier à l’Inter Milan, souhaite lui rendre visite à l’hôpital avant le match et prévoir, avec ses coéquipiers, de sortir brièvement le ballon à la 10e minute (comme son numéro de maillot) pour lui rendre hommage. Toby Alderweireld, et Jan Vertonghen l’ont aussi bien connu à Tottenham. "J'ai reçu un message de Christian me disant qu'il va bien, a confié Lukaku, mercredi. Demain je lui enverrai un petit message avant le match."