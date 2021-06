Euro: les supporters vont applaudir Eriksen à la 10e minute de Danemark-Belgique

Depuis sa chambre d'hôpital de Copenhague, Christian Eriksen pourra entendre les supporters l'acclamer à la dixième minute de jeu lors de la rencontre de l'Euro entre le Danemark et la Belgique, ce jeudi.

Ils tiennent à lui apporter tout leur soutien. Les supporters danois vont célébrer jeudi Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque samedi dernier en plein match, en applaudissant à travers le stade lors de la dixième minute de Danemark-Belgique. C'est ce qu'a confirmé ce mercredi la Fédération danoise de football.

"Les supporters ont prévu que tout le monde applaudisse pour Christian à la dixième minute", a indiqué la DBU à l'AFP. "Lorsque l'horloge du match indiquera la dixième minute jeudi, nous nous lèverons et rendrons hommage à Christian Eriksen par une minute d'applaudissements et un message spécial de tous les Danois lui souhaitant un prompt rétablissement", a précisé l'association des supporters, Danmarks Tifohold, sur sa page Facebook.

Eriksen pourra entendre le public

De sa fenêtre au Rigshospitalet de Copenhague, à guère un kilomètre à vol d'oiseau du Parken Stadium, où se jouera le match, le joueur de 29 ans pourra certainement entendre l'hommage qui lui sera rendu par les 25.000 spectateurs. "L'hôpital est juste à côté de Parken, il pourra le voir le parc par la fenêtre et il pourra aussi tout entendre. C'est une situation folle pour lui", a réagi le sélectionneur Kasper Hjulmand lors d'une conférence de presse.

Samedi, vers la fin de la première période de la rencontre Danemark-Finlande, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain. Sauvé après un massage cardiaque, il a repris connaissance avant d'être transporté à l'hôpital, où il est encore sous surveillance.

La rencontre Danemark-Finlande, qui avait repris après une interruption de près de deux heures, s'était soldée par une défaite des Rouge et Blanc (0-1). "Cela va être fort émotionnellement de retourner au Parken, on s'attend à avoir un incroyable soutien de la part de nos supporters et de tout le pays", a commenté Hjulmand. "On ne sait pas comme on va réagir en entrant dans le stade, car personne n'a été confronté à ce qu'on a vécu (samedi), chacun va avoir une façon différente de gérer ce qu'il s'est passé", a ajouté l'attaquant Yussuf Poulsen. Les joueurs danois ne s'entraîneront pas sur la pelouse du stade mais ont la possibilité de s'y rendre mercredi soir.