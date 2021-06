Euro: sur quelle chaîne regarder Danemark-Finlande

Le Danemark espère faire partie des bonnes surprises de l'Euro mais ne doit pas rater son entrée en lice dans le groupe B ce samedi face à la Finlande (18h). Un duel entre nations du Nord de l'Europe disputé à Copenhague.

Avec trois matchs à jouer au Parken Stadium de Copenhague devant son public, le Danemark possède une vraie chance de s'extirper du groupe B et de rejoindre les huitièmes de finale de l'Euro.

Encore faut-il que les partenaires de Christian Eriksen ne ratent pas leur premier rendez-vous ce samedi face à la Finlande. Une affiche entre pays nordiques à suivre à la télé dès 18h en direct sur beIN Sports 1, ainsi qu'à la radio sur RMC bien sûr et sur le site et l'app RMC Sport.

>> Tous les matchs de l’Euro sont accessibles via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Gare au piège pour le Danemark

Favori sur le papier, le Danemark doit se méfier des Huuhkajat (les hiboux grands-ducs) et notamment du toujours dangeureux Teemu Pukki. Tombeurs de la France en match amical (0-2) en novembre dernier, les Finlandais voudront à nouveaux s'offrir un coup d'éclat face à un prestigieux adversaire.

Mais attention, une défaite pourrait grandement hypothéquer les chances de qualification pour la suite du tournoi. Et pour cause, après ce choc entre formations nordiques, il faudra briller contre la Russie et la Belgique lors des prochains matchs de ce groupe B.

Le programme TV du jour à l’Euro

Pays de Galles-Suisse à partir de 15h sur beIN Sports 1

Danemark-Finlande à partir de 18h sur beIN Sports 1

Belgique-Russie à partir de 21h sur M6 et beIN Sports 1



Pour ceux qui préfèrent suivre le match à la radio, tous les matchs de l'Euro seront commentés sur RMC.

Et si vous ne pouvez pas les écouter ou les voir, rendez-vous sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2020.