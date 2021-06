Euro: sur quelle chaîne regarder Espagne-Suède

Le dernier match de la journée à l'Euro, ce lundi (21h), va opposer l’Espagne et la Suède, deux équipes privées de plusieurs de leurs stars en raison du Covid-19. Un choc à suivre sur TF1 et beIN Sports.

L’Espagne de Luis Enrique va entamer l’Euro contre la Suède dans un certain flou, ce lundi (21h) à Séville. La rencontre sera diffusée à partir de 21h sur TF1 et beIN Sports 1. Vous pourrez également suivre le match en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport, ainsi qu’en direct à la radio, sur RMC.

Le match Espagne-Suède va continuer d’animer la rubrique médicale de cet Euro. La rencontre va opposer deux des équipes les plus affectées par le coronavirus, qui a très largement perturbé leur préparation.

Les Espagnols doivent composer sans Busquets, toujours à l'isolement après avoir été testé positif le 6 juin, tandis que la Suède, déjà privée de la superstar Zlatan Ibrahimovic sur blessure (genou), s'avance sans son jeune ailier Dejan Kulusevski, prodige de la Juventus de Turin, ni Mattias Svanberg, eux aussi positifs.

Des mesures drastiques pour écarter le scénario du pire

Ces cas de Covid-19 ont contraint les deux sélections à placer les joueurs à l'isolement, multiplier les tests, supprimer certaines séances d'analyse vidéo dans des salles fermées ou des entraînements collectifs et faire appel à des réservistes pour pallier d'éventuelles défections… C'est le cas de l'Espagne.

Pour éviter la multiplication de cas de Covid, la sélection espagnole a pris des mesures drastiques supplémentaires en obligeant ses joueurs à s'entraîner en solitaire jusqu'à vendredi. Conséquence, elle n'a pas pu disputer son dernier match de préparation contre la Lituanie mardi, laissant à son son équipe Espoirs le soin de disputer cette rencontre, qu'elle a aisément remportée (4-0).

Espagne-Suède à partir de 21h sur TF1 et beIN Sports 1