France-Allemagne: la belle photo des Bleus avant leur entrée en lice

Les joueurs et le staff de l’équipe de France se sont énvolés pour Munich ce lundi matin à la veille de leur entrée en lice dans l’Euro lors d’une affiche de gala face à l’Allemagne, mardi (21h).

Les joueurs de l’équipe de France ont quitté Clairefontaine, ce lundi. Ils y étaient réunis – pour la plupart – depuis près de trois semaines pour débuter leur préparation à l’Euro. Ils avaient bien quitté momentanément le centre technique pour le match amical contre le pays de Galles à Nice (3-0), le 2 juin. Mais cette fois, les affaires sont plus sérieuses. Didier Deschamps, son staff et ses joueurs se sont envolés en direction de Munich à la veille de leur entrée en lice dans la compétition face à l’Allemagne, mardi (21h).

Les joueurs ont immortalisé le décollage en partageant un cliché sur les réseaux sociaux. "Pour la France", a lancé Antoine Griezmann. Le compte de l’équipe de France a aussi diffusé la photo des 26 joueurs dans l’avion les transportant jusqu’en Bavière avec Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au premier plan. Les paires Pavard-Dubois et Benzema-Varane apparaissent en "bonne position" sur leurs sièges devant Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Corentin Tolisso, Hugo Lloris et le reste de la troupe.

Leur arrivée est prévue à midi. Les Bleus résideront dans un hôtel basé au nord de la ville. Didier Deschamps, le sélectionneur, et Hugo Lloris, le capitaine seront en conférence de presse dans l’après-midi (15h45, à suivre en direct sur notre site). Les joueurs s’entraineront ensuite à 16h30.

Les Bleus ne résideront pas longtemps à Munich puisqu’ils quitteront la Bavière dès mercredi - après un entraînement sur place - au lendemain du match face à la Mannschaft. Ils prendront alors la direction de Budapest pour y disputer les deux denières rencontres de la phase de poule contre la Hongrie (le samedi 19, 15h) et le Portugal (le mercredi 23, 21h).

Les champions du monde en titre subiront une entrée en matière corsée face à l’un des gros outsiders de la compétition d'autant que les Allemands auront l’avantage de jouer devant leur public. L’Allianz Arena de Munich devrait accueillir 14.000 personnes, puisque la Bavière autorise une jauge de 20% de la capacité du stade avec un protocole sanitaire strict, des tests et des masques.