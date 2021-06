France-Allemagne: diffusions en terrasses interdites, peu de fan-zones... les obstacles pour regarder le match

Les Bleus de Didier Deschamps affronteront l’Allemagne ce mardi (21h) pour leur premier match de l’Euro. En raison de l’épidémie de coronavirus, seuls 15.000 supporters seront autorisés à l’Allianz Arena de Munich. Pour les autres, il faudra se contenter de voir le match à la télévision. Pas si facile compte-tenu des restrictions sanitaires en France.

J-1 avant le choc entre l’équipe de France et l’Allemagne lors du premier tour de l’Euro. A défaut d’assister au match depuis les tribunes de l’Allianz Arena de Munich, où seuls 15.000 fans seront autorisés, les supporters tricolores devront regarder l’entrée en lice de Kylian Mbappé et autres Antoine Griezmann et Karim Benzema à la télévision. Problème, ce n’est pas si facile de suivre les matchs depuis le début de l’Euro.

Les restrictions sanitaires imposées pour lutter face à l’épidémie de coronavirus compliquent un peu les soirées foot, il faut bien l’avouer.

Pas de matchs en terrasse

Entre l’arrivée du soleil et de la chaleur, nombreux sont ceux qui aimeraient bien regarder un match de l’Euro à la terrasse d’un bar ou d’un café. Depuis le 9 juin, les restaurateurs peuvent même ouvrir à 100% en extérieur. Mais impossible de regarder les matchs de foot.

Et pour cause, en raison des nombreux arrêtés municipaux, il est interdit d’installer les écrans sur les terrasses. De la même manière, il est également proscrit de tourner les télévisions vers l’extérieur afin d’éviter l’agglutinement en terrasse des clients pour suivre les rencontres. Le tout en respectant la limite de six personnes par table et de rester assis.

L’Euro dans les bars c’est possible mais…

Impossible de voir véritablement un match en terrasse, donc. A l’intérieur, en revanche, c’est jouable mais sous certaines conditions bien précises. L’assouplissement des restrictions sanitaires depuis le 9 juin a permis l’ouverture des salles des bars et restaurants et la diffusion des matchs de l’Euro. Mais jusqu’au 30 juin, les cafés et restaurants peuvent accueillir leurs clients en intérieur avec une jauge de 50 % et avec une limite de 6 personnes par table.

Afin de respecter les gestes barrières, toutes les tablées devront également rester à une distance d’environ un mètre les unes des autres. Surtout, pour limiter les interactions, les supporters devront rester assis pendant les matchs et continuer de respecter le couvre-feu. En clair, il ne faudra pas traîner après les matchs de 21 heures. Un conseil si vous voulez voir le match des Bleus dans un restaurant ou un bar: RESERVEZ!

Selon les infiormations de BFMTV, le ministère de l'Intérieur prévoit de pratiquer la tolérance zéro vis-à-vis du couvre-feu ce mardi soir en marge de France-Allemagne.

Les fan-zones au cas par cas

Longtemps dans les tuyaux, la mise en place de fan-zones a suscité de nombreuse interrogations au sein des pouvoirs publics. En l’état, chaque mairie est libre de choisir si elle veut installer une fan zone ou non. Pour le moment, rare sont les villes qui ont tranché pour comme Saint-Denis. A Périgueux par exemple, la municipalité a décidé de diffuser les matchs de l’équipe de France mais en imposant le port du masque, en limitant les groupes à six personnes, et obligeant les supporters à rester assis pendant la rencontre.

A partir du 30 juin et du nouvel assouplissement des règles sanitaires (si la situation globale le permet), plusieurs grandes villes envisagent de mettre en place une fan-zone comme Lille ou Paris. Au niveau du calendrier de l’Euro, cela coïnciderait avec le début des quarts de finale. L’obligation de présenter un pass sanitaire dans les fan-zones de plus de 1 000 personnes restera en vigueur jusqu’à la fin du tournoi. Reste encore à savoir si les Bleus seront toujours dans la compétition.

Et entre potes, c’est comment?

Impossible en terrasse, compliqué dans les bars ou les fan-zones, beaucoup de supporters tricolores risquent donc de regarder le match entre la France et l’Allemagne à la maison, seul ou avec des amis. Avec l’allègement du couvre-feu, il en est fini de la limitation du nombre de personnes chez les particuliers. Il est donc possible d’être à plus de six pour une vraie soirée foot. A condition de bien respecter le couvre-feu et ne pas sortir après 23 heures.

Si la restriction du nombre de convives a sauté, il ne faut pas quand même pas transiger avec le règles sanitaires. En clair, il faut continuer de respecter les gestes barrières entre amis. Même sur un but magnifique de Kylian Mbappé ou un retourné d’Olivier Giroud dans la lucarne de Manuel Neuer.

